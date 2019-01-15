Телеком: В Германии Qualcomm проиграл иск против Apple

15.01.2019, MForum.ru

В многолетной войне Qualcomm и Apple проиграна еще одна битва. Но война продлится и дальше.

Региональный суд в городе Мангейм отклонил иск Qualcomm, как необоснованный, заявив, что патенты компании не были нарушены установкой чипов Qualcomm в смартфоны Apple. Qualcomm, разумеется, теперь подаст апелляцию на данное решение немецкого суда. Также компания продолжит “защищать свои права против Apple во всем мире”.

Apple в свою очередь заявила, что несмотря на решение суда, она все равно более не будет поставлять модели iPhone 7 и iPhone 8 в свои розничных точки в Германии. Тем не менее, эти модели останутся на рынке Германии, но продавать их будут только посредники.

Qualcomm ранее удалось добиться запрета продажи некоторых моделей iPhone в Китае. Apple оспаривает это решение, и продолжает продавать свои iPhone в Китае, но с изменениями, внесенными в iOS.

Тем временем против Qualcomm в США возбуждено дело Федеральной Торговой комиссией, которая обвиняет производителя чипов в злоупотреблении монополией на технологию. Итоги этого судебного разбирательства могут оказать на индустрию смартфонов серьезное влияние.

Если правительственная организация выиграет судебный процесс, который начался 4 января, Qualcomm может оказаться в ситуации, что компании придется изменить практику лицензирования ряда технологий для производителей устройств, таких как Apple.

Итоги этого процесса могут оказаться весьма важным для Apple, поскольку у этой компании есть свой судебный процесс с набором аналогичных исков против Qualcomm. Источник: reuters.com.

У Qualcomm также еще нет решений Комиссии по международной торговли и Федерального суда, куда компания направила иски против Apple. Обе компании, к радости юристов, несут значительные издержки, но не желают урегулировать споры мирным путем.

Общее ощущение - над Qualcomm стягиваются тучи, компании возможно придется в конце концов пересмотреть свою практику лицензирования своих технологий и сбора средств за IP. Слишком уж много недовольных текущим состоянием дел. На рынке мобильных гаджетов важен каждый доллар и производители смартфонов не хотят отдавать значимую часть прибыли владельцам патентов.

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теги: судебные споры Apple Qualcomm Германия