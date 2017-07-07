Судебные споры: Qualcomm подала в суд на Apple в Комиссию по международной торговле и в Федеральный суд

MForum.ru
07.07.2017,
В исковых заявлениях Qualcomm обвиняет Apple в нарушении шести патентов Qualcomm, которые сделали возможным реализацию целого ряда важнейших функциональностей смартфонов iPhone. Qualcomm требует проведения расследования нарушений, допущенных Apple, а также запрета на ввоз iPhohe и ряда других продуктов Apple в США.
Кроме того, Qualcomm требует запрета на ввоз в США аппаратов iPhone, собранных на базе сигнальных процессоров других производителей, и запрета на реализацию, маркетинг, рекламу, демонстрацию, хранение и использование уже ввезенных смартфонов.
Список патентов, о нарушении которых заявляет Qualcomm: U.S. Patent No. 8,633,936, U.S. Patent No. 8,698,558, U.S. Patent No. 8,487,658, U.S. Patent No. 8,838,949, U.S. Patent No. 9,535,490, and U.S. Patent No. 9,608,675. Технологии, защищенные этими патентами - это технологии, которые обеспечивают высокую производительность смартфонов при сохранении низкого энергопотребления. Иск подан в Калифорнии.
В Qualcomm рассчитывают, что в августе начнется расследование по поданному иску, а в 2018 году состоятся судебные заседания.
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Комментирует Алексей Бойко, аналитик MForum.ru: Компания Qualcomm недавно столкнулась с покушением на святая святых - на размер роялти, выплачиваемых производителями мобильных гаджетов. Вдобавок Apple постоянно пытается мигрировать на чипсеты других производителей, прежде всего, Samsung. Делается это, как из соображений экономии, так и из желания снизить зависимость от одного производителя чипсетов. В январе 2017 года Apple подала иск к Qualcomm на $1 млрд, обвиняя разработчика самых передовых чипсетов в мире в монополизации рынка и чрезмерном размере роялти. Теперь мы наблюдаем ответный удар компании Qualcomm. Что выглядит странным для меня, так это отсутствие выраженной реакции рынка - акции Qualcomm в последние 18 часов растут, но растут не слишком значительно - за сегодня пока что на 0.8%.
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