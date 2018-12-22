Телеком: Apple получила второй судебный запрет

MForum.ru
22.12.2018,
Суд уже второй страны выносит запрет на продажу ряда смартфонов Apple
Apple, затеявшую ссору с Qualcomm, в последнее время преследуют неудачи. Очередная новость из этой серии - Apple получила запрет на продажи некоторых моделей iPhone после того, как не смогла убедить суд Германии в том, что ее изделия не нарушают ключевой патент Qualcomm.
Apple утверждала, что внесла корректировки в ПО для iPhone, продающихся в Германии. Аргументы компании не убедили региональный суд в Мюнхене, который вынес запрет на ввоз и продажи устройств, которые по мнению суда нарушают технологию энергосбережения, разработанную и запатентованную Qualcomm.
Это непростой процесс для Qualcomm. Для того, чтобы решение вступило в силу, производитель полупроводников должен депонировать в Германии средства, которые смогут покрыть ущерб, который понесет Apple. В случае, если Apple добьется отмены или изменения судебного решения в ходе апелляции, сумма с депозита Qualcomm уйдет Apple.
В Qualcomm обещают внести необходимые средства в ближайшие несколько дней.
Суд отказал компании Apple в просьбе отложить запрет. В ответ на это Apple ожидаемо заявила, что разочарована решением суда и намеревается его обжаловать.
В рамках апелляции, Apple пообещала, что не будет поставлять iPhone 7 и iPhone 8 пятнадцати ритейлерам в Германии, но продолжит продажи смартфонов новых поколений, включая XS, XS Max и XR.
Суд также удовлетворил ходатайство Qualcomm и потребовал у Apple предоставить записи, детализирующие все продажи, доходы и прибыль, связанные с устройствами-нарушителями, а также отозвать и уничтожить все аппараты, которые уже были переданы ритейлерам Германии.
И вновь продолжается бой
Запрет в Германии последовал вскоре после запрета продаж ряда моделей Apple iPhone в Китае, которого Qualcomm добился на прошлой неделе. Apple уже выпустила обновление iOS, в надежде обойти запрет в Китае, но пока что неясно, устроят ли предпринятые усилия суд в Китае.
В Qualcomm сдержанно ликуют и говорят об удовлетворенности решениями судов Китая и Германии. Apple отозвалась заявлением, в котором говорит о том, что действия Qualcomm по получению судебных запретов это попытка отвлечь внимание от продолжающихся патентных споров между американскими компаниями. Компания в очередной раз покритиковала ценовую политику Qualcomm, которая по словам Apple является предметом расследований в ряде стран.
Qualcomm пытается добиться запрета на продажи iPhone и в США. На октябрь 2018 года, долг Apple перед Qualcomm в связи с невыплатой роялти за задействованные в изделиях Apple технологии Qualcomm вырос до $7 млрд.
По материалам: mobileworldlive.com.
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теги: судебные споры Apple Qualcomm конфликты Германия
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© Алексей Бойко,
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