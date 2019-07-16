Телеком: Неприятный прецедент. МТС попробует опротестовать решение суда Татарстана

16.07.2019, MForum.ru

МТС обжалует решение суда Татарстана на демонтаж вышки базовой станции в Пестречинском районе Татарстана.

Основания для этого есть. С одной стороны 30-метровая вышка действительно стоит на участке, предназначенном только для сельскохозяйственного производства, с другой стороны у МТС есть заключения Государственного земельного надзора и согласования Роскомнадзора и Роспотребнадзора. Источник: kommersant.ru

В целом, ситуация печальная. В нулевые годы операторы поставили немало башен на аналогичных участках, по бумагах имеющих статус, предназначенных для сельскохозяйственного производства. Если теперь начнется ревизия, это будет стоить операторам немалых денег и может изрядно ухудшить сформированное ими покрытие.

Это явление в особенности коснется МТС, оператора, который сейчас во многих регионах обладает сетью с самым обширным покрытием, зачастую в самых небольших населенных пунктах. Башни и мачты базовых станций занимают не столь значительные участки, чтобы начинать процесс пересмотра ранее согласованных размещений.

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теги: телеком МТС башни вышки проблемы судебные споры