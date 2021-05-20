Судебные споры: Арбитраж напомнил МТС, что об изменениях тарифов абонентов следует извещать по SMS

MForum.ru
20.05.2021,
Роскомнадзор по Южному федеральному округу в апреле 2021 года обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о привлечении ПАО МТС к административной ответственности.
История такова. МТС изменила условия тарифного плана "Супер МТС 092014" в рамках модной среди операторов практики, когда тариф вначале выводят в архивные. А уж затем начинают на них менять условия. Как водится, оператор сообщил о грядущем изменении на сайте. А вот SMS-ка с такой информацией абоненту, судя по всему, направлена не была. Во всяком случае в МТС не смогли предоставить соответствующую информацию.
В Арбитраже пришли к выводу, что тем самым совершено административное правонарушение - нарушение в форме бездействия.
Основа для такого вывода:
В соответствии с пп. е) п. 24 Правил оказания услуг телефонной связи,утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 1342 (далее – Правила) – оператор связи обязан не менее чем за 10 дней до изменения действующих тарифов на услуги телефонной связи извещать об этом абонентов через сайт оператора связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Абонентам подвижной связи, в отношении которых применяется изменяемый тариф, дополнительно направляются короткие текстовые сообщения с информацией об изменении действующих тарифов на услуги подвижной связи, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.
Суд счел, что правонарушение характеризуется пренебрежительным отношением заинтересованного лица к осуществлению лицензируемого вида деятельности и решил привлечь МТС к административной ответственности в виде предупреждения.
Не самый жесткий вердикт. Если бы обращений в ФАС или напрямую в арбитражи было бы больше, то возможно операторы все же задумались о более четком исполнении требований закона.
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теги: телеком VoWiFi Билайн Вымпелком
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