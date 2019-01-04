Телеком: МТС начала исход из Туркменистана

MForum.ru

Телеком: МТС начала исход из Туркменистана

04.01.2019, MForum.ru

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"Дошло" с третьего раза, - компания МТС начала демонтаж инфраструктуры своей сети в Туркменистане.

Демонтированное оборудование может быть переиспользовано компанией МТС в других странах или будет продано. По данным источников близких к компании, такое решение последовало вслед за провалом попыток МТС найти мирное решение конфликта, возникшего после запрета работы сети МТС в Туркменистане. По мнению источника, правительство Туркменистана не сочло необходимым провести с компанией добросовестные переговоры.

В июле 2018 года МТС сообщала, что обратилась в арбитраж с жалобой на Правительство Туркменистана. В сентябре 2017 года оператор "МТС Туркменистан" был вынужден прекратить работу сети в Туркменистане, получив соответствующие предписания от Министерства связи и других государственных органов.

“МТС считает, что государство Туркменистан нарушило её права как иностранного инвестора, закрепленные в Соглашении между правительствами Российской Федерации и Республикой Туркменистан о поощрении и взаимной защите инвестиций от 25 марта 2009 года, что в итоге привело к полной экспроприации инвестиций МТС в Туркменистане. Общие убытки МТС, вызванные нарушением прав компании по Соглашению, еще не определены окончательно, однако предварительно оцениваются как минимум в 750 миллионов долларов США”, - комментировала происходящее компания МТС.

МТС вышла на рынок Туркменистана в 2005 году за счет покупки частного оператора мобильной связи BCTI (Barash Communications Technologies, Inc.). Соглашение о покупке было заключено с американскими инвесторами BCTI. Не столько вышла, сколько "вляпалась" в этот "рынок". Вскоре после покупки, власти Туркменистана аннулировали лицензию BCTI - по-мнению МТС, безосновательно.

По словам источника, знакомого с вопросом, правительство Туркменистана было готово переоформить лицензию МТС, если компания согласится отдавать 70% прибыли от своей активности в Туркменистане. МТС под давлением правительства согласилась выплачивать до 20% от прибыли, рассчитанной после вычета обычных налогов, сборов и платежей по договорам.

В течение следующих пяти лет МТС вложила в свой бизнес в Туркменистане $250 млн, что позволило МТС Туркменистан нарастить число базовых станций в сети до 1130 Абонентская база российского оператора выросла до 2.5 млн человек в стране с пятимиллионным населением.

Завершение действия соглашения о разделении прибыли привело к очередному закрытию бизнеса МТС в стране. В 2010 году правительство Туркменистана отозвало лицензию и приостановило деятельность оператора BCTI. МТС обратилась в международный арбитраж, но в итоге в 2012 году компания вновь пошла на сговор, согласившись отдавать своему конкуренту - госкомпании Туркментелеком уже 30% от прибыли, чтобы получить право на возобновление операции. За два года вынужденного простоя оператор МТС Туркменистан потерял значительную часть абонентской базы.

Несмотря на заключенные “договоренности”, по словам источника, близкого к МТС, власти страны все равно мешали бизнесу компании, например, не выделяя достаточных ресурсов в виде каналов передачи данных, роуминговых каналов, ограничивая возможности МТС оказывать услуги B2B-клиентам, ограничивая рекламные усилия компании.

В сентябре 2017 года истек срок действия заключенного в 2012 году соглашения о разделе прибыли. Государственные органы Туркменистана отключили услуги МГ/МН связи, а также интернет-услуги, что вынудило МТС Туркменистан в свою очередь вновь прекратить оказание услуг клиентам.

В МТС с достойным лучшего применения упорством попытались в очередной раз добиться “мирного разрешения спора”, но правительство Туркменистана на этот раз не стало участвовать в переговорах с компанией. В июле 2018 года МТС подала в суд на Туркменистан.

Начало демонтажа оборудования скорее всего можно рассматривать, как знак того, что в МТС, наконец-то поняли, что никакой надежды на возобновление работы компании в современном Туркменистане нет. Теперь у МТС развязаны руки для того, чтобы попробовать обрушить на Туркменистан мощь международной арбитражной системы в виде МЦИУС в попытках добиться каких-либо компенсаций инвестиций, потерянных в ходе работы в Туркменистане.

Только на днях я писал по поводу Tele2, вынужденной убраться из Казахстана: “Исход очередной европейской компании из постсоветских “станов” лежит в общем русле процессов, происходящих в последние годы. Интересно, дождутся ли пока что остающиеся в “станах” зарубежные компании коренной политической перестройки “станов” и нового открытия рынков, или уход будет неизбежным сценарием и для этих игроков?”. Второй сценарий выглядит сейчас более вероятным.

Источник информации: telecompaper.com

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теги: Турменистан МТС скандалы судебные споры конфликты закрытие

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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