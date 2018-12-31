Телеком: Tele2 уходит из Казахстана

31.12.2018, MForum.ru

Начался процесс продажи акций компании в СП Tele2 Казахстан. Закрытие сделки ожидается примерно через полгода.

Tele2 сообщает, что выпустила уведомление о реализации опциона “пут” в своем СП с Казахтелекомом совместном предприятии. Таким образом начался процесс продажи акций компании в СП Tele2 Казахстан. Закрытие сделки ожидается примерно через полгода. Право на реализацию опциона “пут” Tele2 получила в результате получения Казахтелекомом контроля над KCell, поскольку договор о создании СП включал условие не вступления в конкуренцию учредителей.

Tele2 принадлежит 49% в совместном предприятии Tele2 Казахстан и 51% голосов. Как ожидают шведы, Tele2 в результате реализации аукциона получит “полностью разводненный” экономический интерес в 31% (с учетом 18% дохода Asianet), также будет полностью погашен кредит Tele2 акционерному предприятию в размере 87 млрд тенге. Цена опциона будет определена в рамках “согласованного процесса оценки”. Будем надеяться, что стороны найдут консенсус. До завершения сделки, Tele2 продолжит управлять активом в Казахстане.

В доходах группы Tele2 совместное предприятие в Казахстане занимало порядка 9%. В последние несколько лет группа Tele2 вышла из телеком активов России, Нидерландов и Австрии.

Источник: telecompaper.com

Для читателей из России напомню, что группа Tele2, Швеция вот уже несколько лет, как не имеет ничего общего с компанией Tele2 (Россия), которая по соглашению со шведами, продавшими свой актив в России, предоставили право временного использования бренда компании.

Вернемся к рынку Республики Казахстан. Телеком-рынок Казахстана активно монопопизируется, “национальный чемпион” подгреб под себя все сотовые активы, кроме бизнеса “ВымпелКом”. В таких условиях возникает вопрос об инвестиционной привлекательности остающегося на рынке Vimpelcom, особенно в условиях, когда предстоит переход на 5G.

Исход очередной европейской компании из постсоветских “станов” лежит в общем русле процессов, происходящих в последние годы. Интересно, дождутся ли пока что остающиеся в “станах” зарубежные компании коренной политической перестройки этих стран и нового открытия рынков, или уход будет неизбежным сценарием и для этих игроков?

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теги: Казахстан tele2

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