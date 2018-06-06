Роуминг: Tele2 расширила список стран, где можно пользоваться "безлимитным интернетом" за 350 руб в сутки

MForum.ru
06.06.2018,
Теперь опция "Безлимитный интернет за границей" доступна в 81 стране мира, то есть оператор расширил список на 27 стран, включая такие популярные направления, как Испания, Чехия, Греция и Германия. Среди других стран: Албания, Афганистан, Бельгия, Гана, Египет, Египет, Индонезия, Исландия, Катар, Кувейт, Мальта, Марокко, Монголия, Мьянма, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Объединенное Королевство, Палестина, Португалия, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, ЮАР. Полный список стран:
Европа
Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония
Азия
Армения, Афганистан, Гонконг, Грузия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Китай, Кувейт, Макао, Малайзия, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Палестина, Саудовская Аравия, Сингапур, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Турция, Уругвай, Узбекистан, Южная Корея, Япония.
Северная и Южная Америка
Аргентина, Бразилия, Гватемала, Канада, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико, Сальвадор, США, Уругвай, Фарерские острова
Африка, Австралия и Океания
Австралия, Египет, Марокко, Нигерия, Новая Зеландия, ЮАР
Ежедневная абонентская плана составляет 350 рублей. Она не взимается, если устройство абонента не выходило в сеть или находится в России. Опция подключается бесплатно. По заверениям компании она не ограничивает интернет-трафик, который клиент потребляет в сутки по объему. Но действует жесткое ограничение по скорости - всего лишь 200 МБ в сутки можно скачать без ограничения по скорости, далее скорость соединения составляет ничтожные 128 кбит/с, что ограничивает полезность услуги.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
+ +
Публикации по теме:
16.05. [Новости компаний] Дайджест телекома: В Минкомсвязи ждут перемен, IoT - платформы, услуги и модули, новые сети LTE в мире / MForum.ru
22.02. [Новости компаний] Тарифы: МТС делает шаг в сторону отмены внутрисетевого роуминга / MForum.ru
26.12. [Новости компаний] Роуминг: Билайн рассказал о международном роуминге в 2017 году / MForum.ru
25.12. [Новости компаний] Рост цен: Банки пожаловались на операторов в ФАС и готовы идти в суд / MForum.ru
14.12. [Новости компаний] Дайджест: ВымпелКом удешевил роуминг в Крыму, ОС Альт и другие новости / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Watch X измерят кровяное давление, сердечный ритм и другие показатели / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Honor 7A в России оценен в 7490 рублей / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z5 с 6 Гб ОЗУ оценен в 1299 юаней / MForum.ru
05.06. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 850 ориентирован на компьютеры / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Представлены Lenovo K5 Note и Lenovo A5 / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone – мощный игровой смартфон / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 8110 4G появился в продаже / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note 9 представят 9 августа / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон ASUS ROG замечен на рендерах / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности об Oppo Find X / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 3 – смарт-браслет с OLED-дисплеем / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 SE – облегченный флагман / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 сочетает Snapdragon 845 и высокоэффективную сдвоенную камеру / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: LG V35 ThinQ – теперь официально / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Представлены Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1 / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: Motorola One Power получит вырез в экране / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Meizu M8с со Snapdragon 425 в России оценен в 9990 рублей / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Meizu M6T – бюджетный сэлфи-фон / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Honor 7S оснащен чипсетом MediaTek SoC и 13 Мп камерой / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y83 получил 6,22-дюймовый дисплей с вырезом / MForum.ru