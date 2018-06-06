Роуминг: Tele2 расширила список стран, где можно пользоваться "безлимитным интернетом" за 350 руб в сутки

06.06.2018, MForum.ru

Теперь опция "Безлимитный интернет за границей" доступна в 81 стране мира, то есть оператор расширил список на 27 стран, включая такие популярные направления, как Испания, Чехия, Греция и Германия. Среди других стран: Албания, Афганистан, Бельгия, Гана, Египет, Египет, Индонезия, Исландия, Катар, Кувейт, Мальта, Марокко, Монголия, Мьянма, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Объединенное Королевство, Палестина, Португалия, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, ЮАР. Полный список стран:

Европа

Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония

Азия

Армения, Афганистан, Гонконг, Грузия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Китай, Кувейт, Макао, Малайзия, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Палестина, Саудовская Аравия, Сингапур, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Турция, Уругвай, Узбекистан, Южная Корея, Япония.

Северная и Южная Америка

Аргентина, Бразилия, Гватемала, Канада, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико, Сальвадор, США, Уругвай, Фарерские острова

Африка, Австралия и Океания

Австралия, Египет, Марокко, Нигерия, Новая Зеландия, ЮАР

Ежедневная абонентская плана составляет 350 рублей. Она не взимается, если устройство абонента не выходило в сеть или находится в России. Опция подключается бесплатно. По заверениям компании она не ограничивает интернет-трафик, который клиент потребляет в сутки по объему. Но действует жесткое ограничение по скорости - всего лишь 200 МБ в сутки можно скачать без ограничения по скорости, далее скорость соединения составляет ничтожные 128 кбит/с, что ограничивает полезность услуги.

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