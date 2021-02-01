Тарифы: Билайн Бизнес предлагает новый тарифный план "Яркий интернет" - до 150 ГБ

01.02.2021, MForum.ru

Билайн Бизнес предлагает новую линейку тарифов, предназначенную для пользователей телефонов, смартфонов, планшетов, а также модемов и роутеров. В линейке 5 пакетов, включающих от 10 ГБ до 150 ГБ интернета в месяц.

В зависимости от текущих задач, абоненты могут подобрать тот вариант тарифа, который больше им подходит. Минимальная стоимость тарифного плана - от 200 до 300 рублей в зависимости от региона. Для Москвы, например, условия выглядят так:

Интересно, что для действующих абонентов предложения "Яркий интернет" доступны как линейка опций, новый пакет можно подключить к уже имеющемуся тарифному плану, расширив объем доступного трафика.

Марина Загородная, руководитель департамента сегментного маркетинга Билайн Бизнес:

«Мы в Билайн уверены, что «Яркий интернет» придется по душе нашим клиентам, ведь это хорошая возможность не только подобрать оптимальный объем трафика, но и дополнить действующий тариф, не переплачивая лишнего».



Тарифные планы предназначены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей постоплатной системы расчетов.

Узнать остаток трафика в пакетах возможно звонком по бесплатному номеру 067406 или в Личном кабинете my.beeline.ru

Цены указаны в рублях с учетом НДС и не включают в себя надбавку к тарифам в размере 1,2%. При расчете стоимости услуги применяется цена без учета НДС, полученная путем деления указанной в прайс-листе цены на 1,20 и математического округления с точностью до копеек.

1. Абонентская плата – ежемесячный платеж за оказанные услуги связи в расчетном периоде (месяц оказания услуг), который оплачивается Абонентом в течение 20 дней с момента выставления счета за оказанные услуги связи, если иной срок не предусмотрен заключенным между Абонентом и Билайн договором. Абонентская плата начисляется ежемесячно в полном объеме независимо от даты подключения и количества дней пользования в отчетном периоде (месяце оказания услуг). В случае блокирования номера по желанию абонента абонентская плата начисляется в полном объёме.

2. При превышении ежемесячного объема трафика, представляемого в рамках тарифного плана, будет установлено ограничение скорости приема и передачи данных 64 Кбит/с до окончания расчетного периода (месяца оказания услуг). При ограничении скорости возможен разрыв текущей сессии. Не тарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии составляет 1 Кб. Объем переданных/полученных данных в течение сессии округляется в большую сторону с точностью до 10,24 Кб. Тарификация действует при нахождении на территории региона пребывания в сети «Билайн». При нахождении абонента в сети «Билайн» на территории Чукотского автономного округа интернет-трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данной территории. При нахождении абонента в сети других операторов на территории Республики Крым и г. Севастополь интернет-трафик предоставляется согласно тарификации на сайте www.beeline.ru в разделе «Роуминг»

3. «Интернет на всё» - услуга, которая позволяет использовать пакет трафика мобильного интернета, включенный в абонентскую плату тарифов «Яркий интернет» с других дополнительных устройств, предназначенных для использования мобильного интернета. Максимальное число устройств, с которых можно использовать трафик – 5 (пять). При этом совершение голосовых вызовов с дополнительного устройства будет невозможно.

4. Гарантийный взнос взимается единовременно с каждого абонентского номера, который подключается к Тарифному плану.

5. Услугу необходимо предварительно заказать через Центра поддержки клиентов (8-800-700-0628). Тарификацию услуги международной связи при нахождении в сети других операторов возможно уточнить на сайте www.beeline.ru 6. Актуальную информацию по перечню стран и классификации стран по зонам вы можете уточнить на сайте www.beeline.ru в разделе «Роуминг».

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теги: телеком тарифы Билайн.Бизнес Вымпелком