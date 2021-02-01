Тарифы: Билайн Бизнес предлагает новый тарифный план "Яркий интернет" - до 150 ГБ

MForum.ru
01.02.2021,
Билайн Бизнес предлагает новую линейку тарифов, предназначенную для пользователей телефонов, смартфонов, планшетов, а также модемов и роутеров. В линейке 5 пакетов, включающих от 10 ГБ до 150 ГБ интернета в месяц.
В зависимости от текущих задач, абоненты могут подобрать тот вариант тарифа, который больше им подходит. Минимальная стоимость тарифного плана - от 200 до 300 рублей в зависимости от региона. Для Москвы, например, условия выглядят так:
Интересно, что для действующих абонентов предложения "Яркий интернет" доступны как линейка опций, новый пакет можно подключить к уже имеющемуся тарифному плану, расширив объем доступного трафика.
Марина Загородная, руководитель департамента сегментного маркетинга Билайн Бизнес:
«Мы в Билайн уверены, что «Яркий интернет» придется по душе нашим клиентам, ведь это хорошая возможность не только подобрать оптимальный объем трафика, но и дополнить действующий тариф, не переплачивая лишнего».
Тарифные планы предназначены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей постоплатной системы расчетов.
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: телеком тарифы Билайн.Бизнес Вымпелком
Публикации по теме:
30.11. [Новости компаний] Услуги: От мобильного приложения к сервисному интернет-магазину / MForum.ru
03.06. [Новости компаний] B2B: Тариф Яркий бизнес от Билайн за год привлек более 450 тысяч пользователей / MForum.ru
07.05. [Новости компаний] Итоги: ВымпелКом отчитался за 1q2020 в "красной зоне", но есть и позитив / MForum.ru
23.01. [Краткие новости] Больше тратишь — меньше платишь / MForum.ru
23.01. [Новости компаний] Билайн вводит степ-тарификацию голосовых сервисов для корпоративных клиентов / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: itel A47 – смартфон за 5499 рупий для индийского рынка / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 30 Pro сможет записывать видео 16К? / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Новый Nokia 2720 замечен в FCC / MForum.ru
01.02. [Новинки] Анонсы: Hisense A7 CC получил цветной e-ink дисплей / MForum.ru
29.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 11 Pro получит более емкую батарею / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: Realme RMX3121 замечен в TENAA / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A02 представлен официально / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge S представлен официально / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: Наушники Apple PowerBeats Pro Wireless Headset Special Edition представлены официально / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Каким будет iPhone SE (2021)? / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Blackview BL8000 – защищенный смартфон на Dimensity 1200 и 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Бюджетный 5G-смартфон Oppo A55 представлен официально / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: 5G-смартфон за 999 юаней? / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro+ на Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Honor V40 представлен официально / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y20G получил Helio G80 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
20.01. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 1200 и Dimensity 1100 представлены официально / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне Realme X9 Pro / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y31 c Snapdragon 662, 48 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru