Кадры: Обновление оргструктуры и кадровые подвижки в Билайн

06.04.2020, MForum.ru

Как уже обсуждалось, Билайн получил нового старого гендиректора - Александра Торбахова. У него уже есть опыт работы на этом посту, Александра помнят в компании таким:



Александр Торбахов, 2009

Кто еще будет руководить в обновленной команде ВымпелКом и как изменилась структура организационной модели компании.

В "ВымпелКом" сформирован Коммерческий блок. В эту структуру вошли подразделения, отвечающие за бренд и маркетинг, а также за продажи на массовом и корпоративном (b2b) рынках. Региональные директора регионов Большая Москва, Запад, Центр, Юг, Восток - также станут работать в составе Коммерческого блока, построенного по матричной схеме.

С 13 апреля 2020 года к команде Билайн в должности вице-президента по развитию массового рынка присоединяется Антон Кондратов, у которого есть опыт нескольких лет работы в команде Tele2 (на позициях вплоть до коммерческого директора Московского региона) и в Ростелеком. В Билайн Антон Кондратов займется наращиванием доли компании на массовом рынке, расширением клиентской базы и развитием сетевой дистрибуции.

Вновь созданный Блок по стратегии и коммерческому опыту возглавит исполнительный вице-президент Дмитрий Дорофеев, который ранее занимал в Билайн позицию исполнительного вице-президента по управлению активами, закупками и логистикой. Дмитрий будет отвечать за разработку корпоративной и клиентской стратегий, развитие качества клиентского опыта и клиентских сегментов, управление клиентской базой, за деятельность ВымпелКом в области слияний и поглощений, за руководство ИТ-функцией Компании. Александр Поповский перешел на позицию советника (эпоха уходит). Ирина Лебедева назначена вице-президентом по клиентскому опыту, Олег Алдошин стал вице-президентом по IT (Олег ранее был коммерческим директором Билайн в Казахстане).

Блок по юридической поддержке, взаимодействию с органами государственной власти и комплаенсу. Главой блока становится Виктор Бирюков в должности исполнительного директора по взаимодействию с органами госвласти и по деловой этике и комплаенсу. Также в блок вошли функции, которые ранее были объединены в Блоке по юридической поддержке и корпоративным отношениям под руководством Виктора.

Биографические справки

Дмитрий Дорофеев

Дмитрий присоединился к ПАО «ВымпелКом» в 2016 году и руководил департаментом по трансформации. В 2018 году Дмитрий возглавил новый блок по управлению активами, закупками и логистикой.

До прихода в ПАО «ВымпелКом» Дмитрий занимал должность Директора по контролю за управлением активами «Альфа-Групп». С 2012 по 2016 являлся членом Наблюдательного Совета «Альфа- Групп», Председателем Наблюдательного Совета X5 Retail Group, членом Консультативных комитетов ГК «Росводоканал», А1 и «Алтимо». До этого работал на руководящих позициях в крупнейших консалтинговых и аудиторских компаниях мира, включая McKinsey & Company и «Эрнст энд Янг».

На счету Дмитрия многочисленные успешно реализованные проекты в области стратегии, организационного дизайна, операционных улучшений, а также корпоративных трансформаций. Дмитрий окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова по направлению «Международный промышленный менеджмент». Имеет степень магистра международного бизнеса Высшей школы бизнеса Буде, Норвегия.

Биография Антона Кондратова

Антон присоединился к ПАО «ВымпелКом» в 2020 году в качестве вице-президента по развитию массового рынка. До прихода в ПАО «ВымпелКом» Антон работал в качестве инженера эксплуатационно-технического отдела в ОАО «Центральный телеграф», а затем в компании «Ростелеком», где отвечал за запуск и развитие мобильного бизнеса.

За годы работы в команде Tele2, с 2015 года до 2017 года Антон прошел путь от директора Иркутского филиала до коммерческого директора Московского региона. На счету Антона более 15 лет опыта работы в с телекоммуникационной отрасли, а также многочисленные успешно реализованные проекты в области коммерческого и регионального управления в сфере мобильного бизнеса.

Антон окончил Московский Технический Университет Связи и Информатики.

Имеет степень магистра техники и технологий по направлению «Телекоммуникации», а с 2009 года степень кандидата технических наук.

Биография Олега Алдошина

Олег присоединился к ПАО «ВымпелКом» в 2020 году в качестве вице-президента по информационным технологиям. Ранее Олег успешно работал на различных должностях в операционной компании Билайн Казахстан, пройдя путь от директора по стратегии и трансформации до коммерческого директора по новому бизнесу.

В 2012–2015 гг. он работал в Штаб-квартире Билайн в качестве руководителя стратегических проектов. Олег принимал активное участие в программе по улучшению клиентского опыта, в управлении проектом по запуску сети 4G/LTE и в программе повышения операционной эффективности.

До прихода в ПАО «ВымпелКом», с 2006 по 2009 год Олег занимал должность руководителя группы новых технологий и сервисов в МТС, где занимался бизнес-анализом и организацией процесса по тестированию инновационных продуктов и услуг. У Олега 10-летний опыт работы в телекоммуникационной отрасли и широкая экспертиза в области разработки бизнес-стратегий, улучшения операционной эффективности, а также внедрения сложных системных изменений в организации и построении команд.

Олег окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) по специальности «Автоматизированные системы обработки и управления информацией», а также Московскую международную высшую школу бизнеса МИРБИС по специальности «Стратегический менеджмент и корпоративное управление».

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