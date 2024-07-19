Анонсы: HMD Skyline отличается потрясающим дизайном и простотой ремонта

19.07.2024, MForum.ru

HMD представила Skyline, самый мощный смартфон собственной марки. Его дизайн напоминает Nokia N9, и компания называет его ремонтопригодным Gen 2, что позволяет заменить треснувший экран или вышедший из строя аккумулятор менее чем за 10 минут.

HMD Skyline оснащен 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 144 Гц. В вырезе экрана разместилась фронтальная камера разрешением 50 МП с автофокусом.

Основа аппаратной части HMD Skyline – чипсет Snapdragon 7s Gen 2. HMD оснастила новинку 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Также имеется слот карт памяти microSD для расширения хранилища на 512 ГБ.

На задней панели Skyline установлена тройная камера: основная камера 108 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольная камера 13 МП и 2-кратный телеобъектив 50 МП с 4-кратным зумом. HMD внедрила технологию искусственного интеллекта AI Capture Fusion, который максимально увеличивает детализацию фотографий, сделанных с ее помощью.

Заднюю крышку Skyline можно легко открыть, открутив один винт, что позволяет быстро исправить треснувшие экраны, погнутые порты зарядки или разряженные батареи с помощью стандартных комплектов iFixit. iFixit также поставит запасные части.

Сам аккумулятор представляет собой элемент емкостью 4600 мАч, который поддерживает проводную зарядку Qi2 мощностью 33 Вт и магнитную беспроводную зарядку Qi2 мощностью 15 Вт. На боковой стороне устройства имеется настраиваемая кнопка для быстрого доступа к приложениям и функциям.

HMD Skyline работает под управлением Android 14 и получит 2 обновления ОС и 3-летние исправления безопасности. Он также имеет режим детоксикации, который позволяет ограничить уведомления и доступ к социальным сетям.

HMD Skyline будет стоить 499 евро / 399 фунтов стерлингов. Зарядное устройство в комплект поставки не входит. На сайте HMD зарядное устройство мощностью 33 Вт можно приобрести за 30 фунтов стерлингов, двухпортовый адаптер мощностью 30 Вт оценен в 20 фунтов стерлингов.

Благодаря ремонтопригодности пользователи также могут приобретать детали непосредственно у производителя. Цена дисплея составляет 95 долларов, крышка аккумуляторного отсека оценена в 30 долларов, сам аккумулятор — 25 долларов, порт зарядки — 20 долларов. Первая покупка должна осуществляться с комплектом приспособлений, предлагаемым iFixit (стоит дополнительно 5 долларов).