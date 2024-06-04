Слухи: HMD готовит релиз смартфонов под кодовыми названиями Tomcat и Nighthawk

04.06.2024, MForum.ru

Согласно новому отчету из Финляндии, следующий смартфон HMD будет называться Skyline. Сообщается, что Skyline дебютирует в июле, а один из финских розничных продавцов обещает начало отгрузок устройства 10 июля.

HMD Pulse Pro

Новинка с модельным номером TA-1688 будет относиться к более высокому классу, нежели прошлые смартфоны HMD и Nokia, ее цена составит 520 евро за версию с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Также упоминается поддержка двух SIM-карт.

Возможно, речь идет о смартфоне, разрабатываемом под кодовым именем Tomcat. Если это так, то Skyline должен получить OLED-экран с разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц, а его основой будет процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 SoC.

На задней панели разместятся три камеры (основная 108 МП, вспомогательные: сверхширокоугольная 8 МП, макросъемка или датчик глубины 2 МП). Для селфи будет использоваться камера 32 МП.

За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 4900 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Также новинка получит датчик отпечатков пальцев под дисплеем и стереодинамики. Смартфон будет сертифицирован по стандарту IP67 на защиту от пыли и воды. Программной основой станет Android 14 «из коробки».

Также ходят слухи о другом смартфоне, под кодовым названием Nighthawk. Его стоимость будет до 300 евро, а основные спецификации включают в себя OLED-экран FHD+ с частотой обновления 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.

Разрешение сенсора основной камеры Nighthawk также составит 108 МП, но вспомогательный сенсор будет только один. Фронтальная камера, скорее всего, будет 32 Мп, аналогично Skyline. Также новинка получит стереодинамики и 3,5 мм разъем для наушников. Емкость аккумулятора 5000 мАч, информации о мощности быстрой зарядки не приводится. Nighthawk также будет работать под управлением Android 14.