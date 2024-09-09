Анонсы: HMD Fusion анонсировала модульный смартфон со Snapdragon 4 Gen 2

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Анонсы: HMD Fusion анонсировала модульный смартфон со Snapdragon 4 Gen 2

09.09.2024, MForum.ru

HMD Fusion представляет собой устройство с модульным дизайном за счет использования так называемых комплектов Fusion, представляющих собой сменные чехлы, которые могут добавлять всевозможные функции от беспроводной зарядки до более прочной защиты или кольцевой подсветки для более ярких селфи и прямых трансляций.

Анонсы: HMD Fusion анонсировала модульный смартфон со Snapdragon 4 Gen 2

Модули крепятся с помощью Smart Pins, расположенных на задней панели устройства, а HMD позволит печатать собственные 3D-дизайны с помощью набора инструментов разработки HMD Fusion с открытым исходным кодом. HMD начнет продажи своих первых комплектов Fusion позднее в четвертом квартале.

Анонсы: HMD Fusion анонсировала модульный смартфон со Snapdragon 4 Gen 2

HMD Fusion получил полупрозрачный пластиковый корпус с поддержкой легкого ремонта, как у HMD Skyline, включая быстрый доступ к аккумулятору, экрану и другим ключевым компонентам. HMD также обещает предлагать запасные части через iFixit в течение следующих семи лет.

Анонсы: HMD Fusion анонсировала модульный смартфон со Snapdragon 4 Gen 2

HMD Fusion оснащен 6,56-дюймовым IPS-экраном разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц и 50-мегапиксельной селфи-камерой в вырез экрана. На задней панели размещены 108-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный датчик глубины. Основной датчик поддерживает электронную стабилизацию изображения (EIS), специальный ночной режим с обработкой изображений RAW и AI HDR.

Анонсы: HMD Fusion анонсировала модульный смартфон со Snapdragon 4 Gen 2

Основа аппаратной платформы Snapdragon 4 Gen 2, который дополняют 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Анонсы: HMD Fusion анонсировала модульный смартфон со Snapdragon 4 Gen 2

Программная часть – Android 14 с обещанием двух лет обновлений ОС и трех лет обновлений безопасности. Завершает список спецификаций аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт.

Анонсы: HMD Fusion анонсировала модульный смартфон со Snapdragon 4 Gen 2

Стартовая цена HMD Fusion составит 249 евро. Сначала новика появится в Европе, а затем выйдет в США.

Анонсы: HMD Fusion анонсировала модульный смартфон со Snapdragon 4 Gen 2

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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