Анонсы: Nokia 235 4G (2024) и Nokia 220 4G (2024) с YouTube и Snake представлены в Индии

MForum.ru

Анонсы: Nokia 235 4G (2024) и Nokia 220 4G (2024) с YouTube и Snake представлены в Индии

26.06.2024, MForum.ru

HMD все еще производит телефоны Nokia классического формата. Впрочем, и их функционал растет – новинки поддерживают 4G и YouTube. Nokia 220 4G (2024) стал третьим устройством с этим именем, но в отличие от модели 2019 года, он действительно напоминает оригинал Nokia.

Анонсы: Nokia 235 4G (2024) и Nokia 220 4G (2024) с YouTube и Snake представлены в Индии

Nokia 220 4G (2024) получил большой для этого типа телефона дисплей — 2,8-дюймовый ЖК-дисплей. Это полезно для функций Cloud Apps, включающих полный доступ к YouTube, а также приложений для чтения новостей и просмотра погоды.

Анонсы: Nokia 235 4G (2024) и Nokia 220 4G (2024) с YouTube и Snake представлены в Индии

Также присутствует Snake, MP3-плеер (для хранения музыки понадобится карта microSD) и FM-радио. Естественно в наличии 3,5 мм разъем для наушников, а также поддержка Bluetooth. Nokia 220 4G (2024) оснащен поддержкой двух SIM-карт, обе поддерживают 4G LTE. Аккумулятор емкостью 1450 мАч обещает работать несколько дней без подзарядки, а зарядка осуществляется с помощью кабеля USB-C. Аккумулятор съемный.

Анонсы: Nokia 235 4G (2024) и Nokia 220 4G (2024) с YouTube и Snake представлены в Индии

Nokia 220 4G (2024) во многом похожа на Nokia 235 4G (2024), за исключением одного: у нее нет камеры (в Nokia 235 4G (2024) установлен 2 Мп сенсор). Впрочем, учитывая очень скромные сенсоры – это не является большим недостатком. Светодиод вспышки может работать в качестве фонарика.

Анонсы: Nokia 235 4G (2024) и Nokia 220 4G (2024) с YouTube и Snake представлены в Индии

Цена Nokia 220 4G (2024) в Индии – 4500 рупий в оффлайн-рознице, в онлайн-магазинах на старте продаж новинку можно приобрести за 3250 рупий. Цветовая гамма включает в себя персиковый и черный варианты.

Анонсы: Nokia 235 4G (2024) и Nokia 220 4G (2024) с YouTube и Snake представлены в Индии

Для Nokia 235 4G (2024) цены составляют 5000 рупий оффлайн и 3750 рупий в онлайн-магазинах. Купить Nokia 235 4G (2024)можно в бирюзовом, фиолетовом и черном цветах.

Анонсы: Nokia 235 4G (2024) и Nokia 220 4G (2024) с YouTube и Snake представлены в Индии

© Антон Печеровый, MForum.ru , по инфомации gsmarena.com

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