Рынок вендоров: Nokia попробует вытеснить Huawei на сети Vodafone Idea в Индии

MForum.ru

Рынок вендоров: Nokia попробует вытеснить Huawei на сети Vodafone Idea в Индии

12.03.2022, MForum.ru

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Nokia ведет активные переговоры с Vodafone Idea с тем, чтобы заменить радиооборудование Huawei на сетях 4G оператора в Индии. Сейчас речь идет о развертывании 12 тысяч базовых станций 5G-ready и 4 тысяч малых сот в Дели, сообщает MobileWorld Live со ссылкой на Reuters.

 

 

В 2021 году индийские медиа сообщали, что Vodafone Idea расширил договор с Huawei на развертывание сети 4G/LTE. Вскоре после этого индийское правительство выпустило заявление, требующее от операторов убеждаться, что оборудование происходит из "доверенных источников".

Как и многие другие страны мира, Индия постепенно усложняет китайским поставщикам возможность участия в проектах развертывания 5G сетей по соображениям национальной безопасности.

Huawei и ZTE уже были исключены из списка поставщиков, утвержденных правительством для поставки оборудования для испытаний операторов 5G.

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теги: Nokia Huawei Индия

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