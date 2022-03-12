Рынок вендоров: Nokia попробует вытеснить Huawei на сети Vodafone Idea в Индии

MForum.ru
12.03.2022,
Nokia ведет активные переговоры с Vodafone Idea с тем, чтобы заменить радиооборудование Huawei на сетях 4G оператора в Индии. Сейчас речь идет о развертывании 12 тысяч базовых станций 5G-ready и 4 тысяч малых сот в Дели, сообщает MobileWorld Live со ссылкой на Reuters.
В 2021 году индийские медиа сообщали, что Vodafone Idea расширил договор с Huawei на развертывание сети 4G/LTE. Вскоре после этого индийское правительство выпустило заявление, требующее от операторов убеждаться, что оборудование происходит из "доверенных источников".
Как и многие другие страны мира, Индия постепенно усложняет китайским поставщикам возможность участия в проектах развертывания 5G сетей по соображениям национальной безопасности.
Huawei и ZTE уже были исключены из списка поставщиков, утвержденных правительством для поставки оборудования для испытаний операторов 5G.
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теги: Nokia Huawei Индия
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