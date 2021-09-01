Слухи: Nokia G50 5G получит чипсет Snapdragon 480 и 6,38-дюймовый дисплей 720p+

MForum.ru
01.09.2021,
Немецкое интернет-издание WinFuture опубликовало некоторые подробности о смартфоне Nokia G50 5G. Судя по всему, G50 будет позиционироваться как доступное решение для тех, кто хочет попробовать сети 5G. Причем, чтобы сделать предложение еще интереснее, в ряде регионов в комплект поставки Nokia G50 будет входить TWS-гарнитура.
Из спецификаций новинки источник сообщает о 6,38-дюймовом дисплее разрешением 720p+, чипсете Snapdragon 480 и аккумуляторе емкостью 4850 мАч. О быстрой зарядке не сообщается, скорее время это будет 10 Вт, как и других телефонов G-серии. Впрочем, нельзя исключать мощность зарядки 18 Вт, как у смартфонов X-серии. Фоточасть устройства включает в себя строенную тыловую камеру с основным сенсором разрешением 48 Мп. Возможная цена новинки – 230…250 евро, информации о дате начала продаж нет. Цветовая гамма модели будет включать в себя голубой Blue и золотистый Midnight Sun варианты.
© Антон Печеровый,
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