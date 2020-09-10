5G: Группа Telefonica выбрала Nokia поставщиком решений 5G для сети в Испании

MForum.ru
10.09.2020,
Nokia будет поставлять свои решения AirScale RAN, а также оптический транспорт и ВОЛС. Nokia обеспечит не только поставку, но и развертывание оборудования.
Сеть 5G Telefónica в Испании, запущенная 31 августа 2020 года использует частоты в диапазонах 1800 МГц, 2100 МГц и 3.5 ГГц. Оператор уже запустил сеть в Испании и обещает охват покрытием 5G до 75% населения страны до конца 2020 года.
В декабре 2019 года сообщалось, что Telefonica Spain выбрала Huawei неэксклюзивным поставщиком решений ядра сети 5G. Сохранилась ли эта договоренность с учетом развития ситуации?
У Telefonica немалый опыт работы с Nokia, вероятно из-за этого и с 5G выбор был сделан в пользу этого вендора для поставки решений 5G для сетей Telefonica в Германии, Объединенном королевстве, Испании, Чехии и Словакии - во всех пяти европейских активах компании. Несмотря на существование таких лояльных клиентов, как Telefonica в последние годы рыночная доля Nokia на рынке инфраструктуры для операторов мобильной связи сокращалась. Сейчас, за счет отказа от решений Huawei США и ряда союзных стран рынок частично переделивается, но основными бенефициарами этого стали, прежде всего, Ericsson и Samsung.
Источники: seekingalpha.com ; telecoms.com
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теги: 5G пятое поколение терминалы мобильные роутеры Inseego
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