5G: Chunghwa Telecom выбрала Ericsson и Nokia поставщиками 5G

06.05.2020, MForum.ru

Chunghwa Telecom выбрала Ericsson и Nokia в качестве поставщиков решений 5G. Ericsson получил контракт на решения радио и ядра сети, тогда как Nokia досталось только некоторая доля поставок решений 5G. Китайские поставщики остались не у дел.

Ericsson помимо решения для ядра сети 5G обеспечит также поставки решений радиосети 5G для частотных диапазонов 3.5 ГГц и 28 ГГц. Nokia будет поставлять решения радиоподсистемы для центрального и южного Тайваня.

Chunghwa Telecom планирует запустить сеть 5G в июле 2020 года.

Операторы Тайваня ведут активную подготовку к запуску услуг 5G. В январе 2020 года завершился частотный аукцион, в ходе которого были распроданы частоты 3.5 ГГц и 28 ГГц. В частности, Chunghwa Telecom приобрел 90 МГц в диапазоне 3.5 ГГц, FarEastTone - 80 МГц в 3.5 ГГц и Taiwan Mobile - 60 МГц в 3.5 ГГц и Taiwan Stat - 40 МГц в 3.5 ГГц. Asia Pacific Telecom купил частоты только в диапазоне 28 ГГц. То есть всего распределили 270 МГц в 3.5 ГГц.

Источник: zdnet.com ; mforum.ru

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теги: Тайвань 5G Ericsson Nokia Chunghwa Telecom пятое поколение