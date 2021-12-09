Частные сети: МегаФон и СИБУР построят самую большую частную сеть pLTE в России

09.12.2021, MForum.ru

Частные сети в России постепенно выходят из экспериментального статуса и приобретают черты одного из существенных элементов бизнеса серьезных компаний. МегаФон договорился с СИБУР о строительстве на предприятиях группы компаний сети pLTE (частной сети). Это поможет обеспечить улучшенное управление производственными процессами предприятий газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленностей.

СибурТюменьГаз. Нижневартовский ГПЗ. фото - пресс-службы СИБУР

Стороны подписали соглашение и в период 2021-2024 год будут выполнены работы по проектированию сети, поставке и монтажу базовых станций LTE, оборудования и ПО пакетного ядра частной сети.

«Сети Private LTE являются платформой и катализатором для дальнейшего развития наших разработок в области индустрии 4.0: промышленного интернета вещей, технологий на базе дополненной реальности, мобильных приложений и взрывозащищённых смартфонов, беспилотных аппаратов. Даже с существующими технологиями передачи данных (проводная сеть, wi-fi) цифровые продукты в прошлом году принесли компании более 3 млрд рублей, а общий потенциальный эффект от цифровизации и трансформации СИБУРа на горизонте нескольких лет составит более 59 млрд рублей. Мы рассчитываем, что развёртывание сети PLTE на всех предприятиях станет важным шагом к реализации этого потенциала.

Сотрудничество с МегаФоном позволит нам получить самую большую сеть PLTE в России. Уже к концу 2022 года мы покроем частной сетью 6 производственных площадок с общей площадью в 33,2 млн квадратных метров. К 2024 году мы обеспечим непрерывное покрытие беспроводной сетью на всех наших предприятиях», – сообщил Василий Номоконов, член правления – исполнительный директор СИБУРа.

Корпоративная сеть pLTE охватит территории работы таких предприятий, как «Воронежсинтезкаучук», «Нижневартовский газоперерабатывающий завод», «Южнобалкский ЛМУМГ», «Томскнефтехим», «CИБУР-Химпром» и «СИБУР-Тобольск». МегаФон обеспечит предприятия бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1800 и 2600 МГц. Это позволит увеличить ёмкость сети на производственных площадях, а также обеспечит резервирование и широкий охват покрытия. Кроме того, сеть pLTE будет изолировать технологические процессы СИБУРа от взаимодействия с публичными и коммерческими сетями.

«МегаФон первым в России в 2018 году реализовал проект по строительству Private LTE и имеет большой опыт внедрения частных сетей для разных промышленных отраслей. Тем не менее, проект с СИБУРом станет самым масштабным в России. Его главная особенность заключается в том, что все предприятия будут связаны единой сетью Private LTE – это даст возможность СИБУРу оперативно внедрять вертикальные цифровые решения, контролировать все производственные процессы из одной точки и быстро реагировать на любую внештатную ситуацию. Частная сеть повысит эффективность и безопасность труда. В перспективе возможен полный переход на использование 5G перенастройкой оборудования без аппаратной модернизации сети», – комментирует Эмин Антонян, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона.

Внедрение pLTE позволит использовать на предприятиях в том числе взрывозащищенные смартфоны, что позволит заменить устаревшие системы профессиональной радиосвязи и повысить уровень безопасности при использовании устройств связи.

«Платформа связи на базе технологии LTE позволит нам еще быстрее внедрять цифровые решения, подключать IoT устройства, и рабочие станции. Кроме того, у частного LTE есть ощутимые преимущества перед сетями Wi-Fi – это не только лучшая стоимость решения, но и возможность централизованного управления и мониторинга всех параметров сети. Мы используем оборудование 5G Ready, что позволит нам оперативно перейти на новые стандарты связи, увеличив как пропускную способность новых продуктов и сервисов, так и качественные параметры платформы связи СИБУРа», – сообщил Игорь Тютрин, руководитель по ИТ-инфраструктуре и эксплуатации СИБУР Диджитал.

В пресс-релизе компаний нет данных о том, кто выступит поставщиком решений для создания pLTE для СИБУР и о сумме контракта. В октябре 2021 года сообщалось, что контракт на построение частной сети pLTE/5G-ready был подписан между СИБУР и МТС. В 2019 году в СИБУР испытывалось решение pLTE Ericsson.

Пресс-релиз МегаФон

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