Развитие сетей: МТС о развитии в Тульской области - Тульский тепличный комплекс

19.10.2023, MForum.ru

МТС сообщает о расширении покрытия LTE в Тульской области - на этот раз мобильный интернет получил Тульский тепличный комплекс. По данным оператора, абонентам в поселке Рудный Щекинского района и рядом расположенный Тульский тепличный комплекс, где выращивают овощи для жителей регионов Центральной России.

МТС развернула дополнительное оборудование в центре поселка, что позволило сформировать покрытие на всей территории населенного пункта, проходящей через него трассе, а также на территории Тульского тепличного комплекса, общая площадь которого составляет 52,73 га.

«До сих пор сеть 4G МТС в Рудном поддерживалась базовыми станциями, расположенными на трассах и в других населенных пунктах, теперь в поселке есть «свой» высокоскоростной мобильный интернет. Новое оборудование обеспечит тепличный комплекс высокоскоростными услугами передачи данных и даст возможность внедрять различные технологичные сервисы, которые позволят автоматизировать и удаленно мониторить процессы растениеводства и работу сотрудников предприятия», — рассказал директор МТС в Тульской области Артемий Кашников.

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теги: МегаФон Тульская область развитие сетей

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