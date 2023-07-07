Развитие сетей: МТС дотянула оптику до Левобережного в Туле

MForum.ru
07.07.2023,
МТС сообщает, что подключила 7 многоквартирных домов в микрорайоне Левобережный села Осиновая Гора, где проживает более 1500 семей.
Это многоквартирные дома по адресам: улица Аркадия Шипунова, 2, 4, улица Восточная, 1, 3, 7 и 9.
МТС рекомендует абонентам подключения к конвергентному предложению, что позволяет существенно экономить по сравнению с раздельным подключением к мобильной и к фиксированной связи.
Ранее домашний интернет МТС также стал доступен жителям микрорайона «Юго-Восточный», ЖК «Паруса», «Солнечный», улиц Староникитская, Дружбы и так далее. В результате нового строительства и модернизации существующих сетей к середине 2023 года в общей сложности свыше 240 тысяч семей в более чем в 700 жилых домах Привокзального, Советского, Заречненского, Центрального, Пролетарского, Левобережного районов имеют доступ к проводной сети МТС на скорости до 500 Мбит/с.
Уточнить подробности и оставить заявку на подключение жители Тулы могут на сайте МТС.
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теги: развитие сетей Тула Тульская область фиксированный доступ фиксированная связь МТС
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