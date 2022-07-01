VoLTE: МегаФон назвали лидером по использованию VoLTE

01.07.2022, MForum.ru

Такое мнение составили аналитики агентства Telecom Daily по итогам проведенных тестов в отдельных российских городах. Доля звонков по VoLTE в общем объеме голосового трафика у МегаФон достигает 40% (в Москве - 60%), у МТС - 25%, у Вымпелком - от 30% до 50%. При этом поддержка VoLTE обеспечена у МегаФон в 82 регионах России, у МТС - в 77, у Вымпелком - в 28, у Tele2 - в 3. Данные приводят Ведомости со ссылкой на TelecomDaily.

«Мы всегда предлагаем абонентам качественные сервисы, поэтому уделяем большое внимание не только строительству новой инфраструктуры, но и модернизации имеющейся. Так, в прошлом году мы запустили первую федеральную сеть VoLTE в 82 регионах страны, а в начале этого – предложили технологию нашим абонентам, находящимся в международном роуминге. Мы видим, что количество наших абонентов, использующих VoLTE, активно растет: меньше чем за год оно увеличилось на 54%. На сегодняшний день голосовой трафик в LTE составляет уже около 40% от потребления трафика в классических типах связи. В будущем этот показатель превысит половину от всего трафика, как, например, в Москве, где на долю технологии уже приходится почти 60%», – отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

Была бы доля звонков по VoLTE выше, у операторов было бы больше возможностей и стимулов рефармить частоты 2G и 3G под LTE. Что дало бы рост средних скоростей доступа к интернет. Впрочем, операторы и без того это активно делают, передавая под LTE все новые полосы частот в диапазонах 2G/3G (1800 МГц и 2100 МГц, прежде всего). Этому рефармингу мешает не только недостаточно высокое проникновение в абонбазу аппаратов с поддержкой VoLTE, но и использование частот 2G / 3G устройствами IoT, которые при рефарминге всей полосы частот перестали бы работать. Задействовано GSM и для системы «ЭРА-Глонасс», что также мешает высвобождению частот.

Подробнее ситуация с VoLTE по регионам представлена здесь.

Можно ли смотреть на частоты 2G / 3G, как на частоты для запуска 5G? И да, и нет. Они безусловно пригодились бы для развертывания 5G, как и частоты LTE, но только как ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ. Для запуска поддержки 5G требуются новые частотные диапазоны, которые российский регулятор до сих пор не смог высвободить. Все разговоры про 4.8-4.99 ГГц — это имитация активности, мало полезная для движения в сторону 5G в России.

Пресс-релиз "МегаФон

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теги: телеком VoLTE развитие сетей