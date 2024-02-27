Микроэлектроника: Токио обещает выделить еще $4,9 млрд, чтобы помочь TSMC расширить производство в Японии

MForum.ru
27.02.2024,
Японское правительство показывает, насколько серьезно в стране взяли курс на восстановление позиций на рынке микроэлектроники, объявлено о планах дополнительной господдержки проекта TSMC по строительству второго завода по производству чипов. Об этом вчера рассказало Reuters. Решение последовало за тем, как в субботу TSMC открыла свою первую в Японии фабрику. Средства в объеме до 732 млрд иен ($4,86 млрд) будут выделены в виде субсидий.
Развертывание TSMC двух фабрик по производству чипов в Японии - один из ключевых компонентов стратегии Токио по возрождению передового производства полупроводников и укреплению цепочек поставок на случай сбоев, которые могут возникать по мере роста напряженности в отношениях с Китаем.
На второй фабрике планируется выпуск более современных чипов, чем на первой, в провинции Кумамото, на острове Кюсю, "заточенной" под автопром. Новая фабрика сможет выпускать чипы, востребованные при построении решений ИИ. С учетом новых финансовых обязательств, взятых на себя японцами, финансируемые налогоплательщиками субсидии для TSMC превысят 1 трлн иен.
TSMC, которая одновременно расширяет свои производственные возможности в США и Германии, планирует перейти к массовому производству чипов в Японии до конца 2024 года. По данным тайваньской компании общий объем инвестиций в проекты в Японии превысит $20 млрд.
После завершения второй стройки ежемесячная суммарная производственная мощность двух фабрик превысит 100 000 12-дюймовых пластин, которые TSMC будет поставлять технологическим фирмам и автопроизводителям, включая Sony и Toyota Motor.
Япония также инвестирует в развертывание отечественного предприятия по производству микросхем Rapidus, в сотрудничестве с американской IBM и европейской исследовательской организацией в области микроэлектроники Imec. Производственные мощности для выпуска чипов по передовым технологиям, как ожидается, появятся на северном острове Хоккайдо с 2027 года.
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теги: микроэлектроника TSMC Япония господдержка зарубежные новости
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