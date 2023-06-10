Микроэлектроника: Глобальная выручка на рынке твердотельных корпоративных накопителей за 1q2023 упала почти в 2 раза

MForum.ru

Микроэлектроника: Глобальная выручка на рынке твердотельных корпоративных накопителей за 1q2023 упала почти в 2 раза

10.06.2023, MForum.ru

Данные сообщает DigiTimesAsia со ссылкой на TrendForce. По данным аналитиков, выручка упала на 47,3% квартал к кварталу, опустившись до $2 млрд.

Аналитики объясняют это такими причинами как сокращение объема спроса и снижение цен на изделия (в надежде спрос вернуть), что объясняют эффектом межсезонья и растущей инфляцией, которые ослабили энтузиазм покупателей, в том числе, в сегменте ODM на рынках Северной Америки и Китая. Это привело к росту запасов у поставщиков корпоративных SSD. Сокращение объемов выпуска изделий не помогло, пришлось также снижать цены в надежде на рост объемов отгрузки. Существенной причиной стало инфляционное давление, которое снизило покупательскую способность.

После корректировки запасов в 1q2023, во втором квартале можно ожидать некоторого роста покупательского спроса на сервера, что приведет к росту выручки и на рынке корпоративных твердотельных накопителей, уверены в TrendForce.

Пройдемся по участникам рынка. Японская Kioxia поднялась на 3-е места, несмотря на падение ее выручки на 39,7% примерно до $296 млн. Как считают в TrandForce, на долгосрочную траекторию Kioxia окажет заметное влияние вероятное завершение ее слияния с WDC (Western Digital). Это может оказать существенное влияние на исследования и разработки в области корпоративных твердотельных накопителей. В частности, WDC может переключить свой фокус на разработку клиентских SSD. Kioxia сможет еще более сосредоточиться на доработке процессов проверки клиентов (dedicate additional efforts to enhancing customer verification processes - не понимаю, что бы это значило в контексте). По мнению аналитиков, такое перераспределение ресурсов, могло бы увеличить объемы поставок корпоративных SSD WDC и, в целом, поспособствовать росту отрасли.

С 4q2023 Samsung Electronics нарастил свою долю рынка за счет конкурентоспособных цен. Однако значительная коррекция планов поставок серверов в 2023 году привели к снижению заказов на SSD в 1q2023, особенно от клиентов из Северной Америки. В результате выручка Samsung Electronics от корпоративных SSD в 1q2023 снизилась на 55% до $801 млн. Поскольку заказчики из Северной Америки продолжают корректировать свои запасы, выручка Samsung может еще более упасть в 2q2023, но в 2H2023 можно ожидать восстановления, сообщает TrandForce.

Выпустив 128-слойный PCIe 5.0, Samsung продемонстрировала ощутимое преимущество в технологиях. По мере того, как растет проникновение серверов на базе Arm и спрос на серверы с встроенным ИИ, лидерство Samsung Electronics будет зависеть от способности компании удовлетворить требования рынка к скорости передачи этих платформ, уверены в TrenForce.

SK Group (SK Hynix & Solidigm) также пострадала от спада на рынке, сообщив о снижении доходов от корпоративных SSD до $458 млн в 1q2023, что соответствует снижению на 36,4% квартал к кварталу.

Для любителей все валить на «мировой экономический кризис» еще раз повторю, частичного восстановления спроса на рынке корпоративных SSD в TrendMicro ожидают уже во втором квартале 2023 года. //

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теги: микроэлектроника SSD электроника аналитика

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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