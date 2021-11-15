Анонсы: Samsung объявила список устройств, которые получат обновления до Android 12

MForum.ru
15.11.2021,
Компания Samsung обнародовала список смартфонов, которые будут обновлены до Android 12. Официально список относится к домашнему рынку, однако обычно обновления у Samsung становятся доступны для всех устройств.
Уже в ноябре текущего года обновление получат Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+ и Galaxy S21. В декабре новое ПО станет доступно для Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20, Galaxy Z Fold2 и Galaxy Z Flip 5G. На январь намечено обновление Galaxy Fold 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10, Galaxy S20 FE, Galaxy S10 5G, Galaxy S10+, Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy A52s 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy Quantum2. В феврале обновят планшеты Galaxy Tab S7+ и Galaxy Tab S7. В марте обновлений не будет, зато в апреле новый Android станет доступен для Galaxy A51 5G, Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy A90 5G, Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Tab S6, Galaxy Jump, Galaxy A Quantum. В мае обновятся Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab Active3, Galaxy A32, Galaxy A31, Galaxy A12, Galaxy Buddy, Galaxy Wide5, Galaxy Tab A7 (2020). Завершаться обновления в июне (Galaxy Tab A7 Lite) и июле (Galaxy A21s, Galaxy XCover5, Galaxy M12).
© Антон Печеровый,
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