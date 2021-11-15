Анонсы: Samsung объявила список устройств, которые получат обновления до Android 12

MForum.ru

Анонсы: Samsung объявила список устройств, которые получат обновления до Android 12

15.11.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Samsung обнародовала список смартфонов, которые будут обновлены до Android 12. Официально список относится к домашнему рынку, однако обычно обновления у Samsung становятся доступны для всех устройств.

Анонсы: Samsung объявила список устройств, которые получат обновления до Android 12

Уже в ноябре текущего года обновление получат Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+ и Galaxy S21. В декабре новое ПО станет доступно для Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20, Galaxy Z Fold2 и Galaxy Z Flip 5G. На январь намечено обновление Galaxy Fold 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10, Galaxy S20 FE, Galaxy S10 5G, Galaxy S10+, Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy A52s 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy Quantum2. В феврале обновят планшеты Galaxy Tab S7+ и Galaxy Tab S7. В марте обновлений не будет, зато в апреле новый Android станет доступен для Galaxy A51 5G, Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy A90 5G, Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Tab S6, Galaxy Jump, Galaxy A Quantum. В мае обновятся Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab Active3, Galaxy A32, Galaxy A31, Galaxy A12, Galaxy Buddy, Galaxy Wide5, Galaxy Tab A7 (2020). Завершаться обновления в июне (Galaxy Tab A7 Lite) и июле (Galaxy A21s, Galaxy XCover5, Galaxy M12).

© Антон Печеровый, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

09.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации флагманского Moto Edge X / MForum.ru

04.11. [Не сотовые] Слухи: Samsung Galaxy A33 5G представят в следующем году / MForum.ru

02.11. [Новинки] Слухи: Подробности о Samsung Galaxy A13 раскрыты до анонса / MForum.ru

01.11. [Новости компаний] Рынок смартфонов: Apple вернул себе второе место в продажах за счет iPhone 13 в 3q2021 / MForum.ru

21.10. [Новости компаний] Патентные споры: Не пора ли проводить реформу? / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 15:47 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011)
[Облачные сервисы. Кибербезопасность] Облачный бизнес МТС и BI.ZONE защитят веб-приложения российских компаний от кибератак Пресс-релиз. 15 ноября 2021г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (nyse: mbt, moex: ...
Сегодня 14:03 ABloud Тема: Области применения гражданских дронов (23.04.2015)
[Пожарные беспилотники] Чешские инженеры из Multirobotics Systems Group представили оригинальный пожарный октокоптер: компактный аппарат несет на борту 6 противопожарных “бомб” Bonpet и может ...
Сегодня 12:39 ABloud Тема: Big Data (10.06.2014)
[BigData] Исследование МегаФона: интерес россиян к распродажам вырос в 1,5 раза пресс-релиз, 15 ноября 2021 Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес россиян ко ...
Сегодня 11:34 ABloud Тема: ОАО "Вымпелком" (05.09.2012) (Страницы: 1 2 3 4)
[IT. Мониторинг ИТ-инфраструктуры] «ВымпелКом» в партнерстве с ИТ-компанией «Инфосистемы Джет» преобразовал действовавшую систему мониторинга ИТ-инфраструктуры в единое и централизованное решение на ...
Сегодня 11:31 ABloud Тема: МТС, ОАО Мобильные ТелеСистемы (25.07.2012) (Страницы: 1 2 3 4)
[Тарифы] МТС старается пополнить абонбазу, предлагая новый тариф - Smart для своих. Новогодний Компания представила тариф "Smart для своих. Новогодний". Хотя в названии и декларируется "для ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

15.11. [Новинки] Анонсы: Samsung объявила список устройств, которые получат обновления до Android 12 / MForum.ru

15.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11i представлен официально / MForum.ru

15.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Realme GT 2 Pro / MForum.ru

12.11. [Новинки] Слухи: Moto G31 с OLED-дисплеем замечен на рендерах / MForum.ru

12.11. [Новинки] Анонсы: 17 ноября Huawei представит смарт-часы для бегунов / MForum.ru

11.11. [Новинки] Анонсы: Realme Q3T представлен официально / MForum.ru

11.11. [Новинки] Анонсы: Nokia X100 – 5G-смартфон на базе Qualcomm Snapdragon 480 и камерой ZEISS / MForum.ru

11.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y76s представлен официально / MForum.ru

10.11. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X9 представлен официально / MForum.ru

10.11. [Новинки] Анонсы: Honor Tab V7 5G доступен для предзаказа / MForum.ru

09.11. [Новинки] Анонсы: В России начали продавать TWS-наушники PowerBuds Pro / MForum.ru

09.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации флагманского Moto Edge X / MForum.ru

09.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V23e с Helio G96 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11S представлен официально / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto E30 с 6,5-дюймовым дисплеем и Android 11 Go Edition / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A16K представлен официально / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: JioPhone Next поступил в продажу в Индии / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: Hisense F60 5G представлен официально / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: TD Tech N8 Pro – Huawei Nova 8 Pro, но с 5G / MForum.ru

04.11. [Не сотовые] Слухи: Samsung Galaxy A33 5G представят в следующем году / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: