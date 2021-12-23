Слухи: Samsung Galaxy Note превратится в Galaxy S22 Ultra

MForum.ru
23.12.2021,
Приятная новость для поклонников серии Samsung Galaxy Note. Идеи, заложенные в смартфоны серии, получат дальнейшее развитие в лице Galaxy S22 Ultra, рендером дизайна которого поделилось издание LetsGoDigital.
Подробностей об устройстве пока нет, однако рендер показывает наличие цифрового пера и бронзовую расцветку. Другим отличием от «обычного» Galaxy S22 (белый смартфон на рендере) станет дизайн камер без единого блока – в Galaxy S22 Ultra каждый объектив выступает над корпусом устройства. Анонс новинок ожидается в феврале.
© Антон Печеровый,
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