Слухи: Samsung Galaxy Note превратится в Galaxy S22 Ultra

23.12.2021, MForum.ru

Приятная новость для поклонников серии Samsung Galaxy Note. Идеи, заложенные в смартфоны серии, получат дальнейшее развитие в лице Galaxy S22 Ultra, рендером дизайна которого поделилось издание LetsGoDigital.

Подробностей об устройстве пока нет, однако рендер показывает наличие цифрового пера и бронзовую расцветку. Другим отличием от «обычного» Galaxy S22 (белый смартфон на рендере) станет дизайн камер без единого блока – в Galaxy S22 Ultra каждый объектив выступает над корпусом устройства. Анонс новинок ожидается в феврале.