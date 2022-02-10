Анонсы: Samsung Galaxy S22 Ultra – топовый смартфон с S Pen

10.02.2022, MForum.ru

Новым флагманом линейки Samsung 2022 модельного года стал Galaxy S22 Ultra, получивший не только топовые характеристики, но и отсек для цифрового пера S Pen. Таким образом, став реинкарнацией линейки Galaxy Note.

Диагональ экрана устройства – 6,8 дюйма, разрешение 3080 x 1440 точек с частотой обновления до 120 Гц. Пиковая яркость Dynamic AMOLED 2X экрана достигает 1750 нит. Для его защиты используется стекло Gorilla Glass Victus+.

Набор ключевых спецификаций аппаратной платформы: Snapdragon 8 Gen 1 (в США) / Samsung Exynos 2200 (для Европы), 8/12 Гб ОЗУ, 128/256/1024 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт и беспроводной зарядкой 15 Вт. Также поддерживается обратная беспроводная зарядка. Для обеспечения температурного режима предназначена специальная система охлаждения.

Тыловая камера Samsung Galaxy S22 Ultra представлена четырьмя сенсорами – основным 108 Мп, 12 Мп широкоугольным, 10 Мп с телефото- объективом и 10 Мп с переископной оптикой. Выходное разрешение фотографий – 12 Мп (после биннинга), съемка видео 8К. Впрочем, можно получать и снимки разрешением 108 Мп. Для улучшения качества снимком используется Night Solution, серия снимков с выбором лучшего. Причем, аналогичная технология используется и при съемке видео. Также отметим поддержку Expert RAW, знакомой по Samsung с Galaxy S21 Ultra. Разрешение фронтальной камеры – 40 Мп.

Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. Также отмети поддержку технологии UWB, позволяющей использовать смартфон в качестве беспроводного ключа, и стереодинамики AKG с Dolby Atmos и LDAC. ОС – Android 12 с оболочкой One UI 4.1. Российская цена Samsung Galaxy S22 Ultra начинается со 114 990 рублей за версию 8/128 Гб, топовый 12/1024 Гб оценен в 154 990 рублей. Издания с 256 и 512 Гб встроенной памяти (объем ОЗУ обоих – 12 Гб) обойдутся в 124 990 / 134 990 рублей, соответственно.