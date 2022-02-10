Анонсы: Samsung Galaxy S22 и S22+ представлены официально

10.02.2022, MForum.ru

В рамках Galaxy Unpacked компания Samsung представила целую россыпь новинок, включая флагманские смартфоны Galaxy S22 и S22+. Отличием обычной и плюсовой версии Galaxy S22 стали размеры дисплея (6,1 и 6,6 дюйма) , емкость АКБ (3700 и 4500 мАч), а также мощность быстрой зарядки (25 и 45 Вт).

Разрешение экранов Dynamic AMOLED 2X новинок - 2340 x 1080 точек, частота обновления до 120 Гц, а в играх частота опроса сенсора – 240 Гц. Для защиты экрана используется Gorilla Glass Victus.

Набор «железа» включает все себя чипсет Snapdragon 8 Gen 1 (для рынка США) / Samsung Exynos 2200 (Европа и другие страны), 8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти. Программная часть - Android 12 с оболочкой One UI 4.1.

Тыловая камера встроенная – 50 Мп основной, 12 Мп широкоугольный, 10 Мп телефото. Запись видео поддерживается в формате 8К. В отверстии по центру дисплея разместилась 10 Мп сэлфи-камера. Дактилоскопический сенсор спрятан в дисплей.

Российская цена Samsung Galaxy S22 – 79 990 / 84 990 рублей за версии со 128 и 256 Гб встроенной памяти. Samsung Galaxy S22+ оценен в 94 990 и 99 990 рублей, соответственно. Начало продаж – 11 марта, за предзаказ до 10 марта бонусом идут наушники Galaxy Buds Pro.