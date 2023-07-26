Розница: МТС запустила предзаказ на новинки Samsung

MForum.ru
26.07.2023,
Сегодня состоялась мировая презентация Galaxy Unpacked.
МТС с момента презентации предлагает всем желающим предзаказывать новинки.
В салоне оператора на Тверской 15 в Москве можно было на них посмотреть.
Фокус внимания был на Samsung Galaxy Z Flip 5, рекомендованная цена которого будет от 110 тысяч рублей (109 990). В основе - американская мобильная платформа Snapdragon 8 Gen 2, частота процессора - 2.2 ГГц. Флэш память - 256 и 512 ГБ. Две камеры по 12 Мп и фронтальная камера 10 мп. Доступные цвета - Лаванда, Графит, Мятный и Бежевый.
Для тех, кто любит форм-фактор покрупнее - Samsung Galaxy Z Fold 5, рекомендованная цена на него - от 190 тысяч (189 990). В основе - та же платформа Snapdragon 8 Gen 2, частота 8-ядерного процессора - 2.2 ГГц. Три основные камеры: на 50, 12 и 10 Мп и две фронтальные - на 10 Мп и 4 Мп.
Разнообразие смартчасов от Samsung пополнили модели Samsung Galaxy Watch 6 и Watch 6 Сlassic с рекомендованными ценами от 26 тыр (25 990 и 35 тыр (34 990) соответственно.
Планшеты представлены новинками Samsung Galaxy Tab S9 за 84 тыр (83 990), S9+ стоимостью от 105 тыр (104 990) и S9 Ultra 126 тыр (125 990).
МТС обещает клиентам, оформившим предзаказ различные подарки, например, при покупке смартфона Fold 5 - часы Watch 5 Pro, а при покупке Flip 5 - наушники Samsung Buds 2 Pro. За покупку любого из новых планшетов - наушники Samsung Buds 2. При покупке часов 6 или 6 Classic - повышенный кэшбек 10%.
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС розница Samsung
--
Публикации по теме:
04.07. [Новости компаний] Розница: Положительные сигналы! / MForum.ru
28.06. [Новости компаний] Розница: МТС расширил географию доставки с помощью Почты России / MForum.ru
14.06. [Новости компаний] Маркетинг: МТС предоставит бесплатную связь покупателям смартфонов / MForum.ru
28.02. [Новости компаний] Розница: Подписка вместо рассрочки от МТС - Apple и немного Xiaomi / MForum.ru
15.02. [Новости компаний] Розница: МТС запустила дополнительные базовые станции в Новосибирском зоопарке / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: HTC U23 поступил в продаже на Тайване / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Oppo K11 получил Snapdragon 782G и 50 Мп камеру / MForum.ru
25.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Ace 2 Pro будет поддерживать быструю зарядку 150 Вт / MForum.ru
25.07. [Новинки] Слухи: Redmi 12 5G замечен в Geekbench / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Стала известна дата анонса Moto G14 и его характеристики / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova Neo 3 с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Realme C51 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Nubia Z50S Pro получил чипсет Snapdragon 8+ Gen 2 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y27 с Helio G85 и 50 Мп камерой / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Планшет Realme Pad 2 представлен официально / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Realme C53 с 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Состоялся глобальный анонс ZTE Red Magic 8S Pro / MForum.ru
19.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus 12 / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro появится в начале августа / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M10 5G – 5G-планшет c 10.6” 2K дисплеем и Snapdragon 695 / MForum.ru
16.07. [Новинки] Слухи: Подтверждены спецификации Tecno Pova Neo 3 / MForum.ru
14.07. [Новинки] Слухи: Основные характеристики Fairphone 5 раскрыты Geekbench / MForum.ru
14.07. [Новинки] Слухи: Realme C53 с 108 Мп камерой появится 19 июля / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor MagicPad 13 с 13-дюймовым экраном и Snapdragon 888 / MForum.ru