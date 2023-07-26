Розница: МТС запустила предзаказ на новинки Samsung

26.07.2023, MForum.ru

Сегодня состоялась мировая презентация Galaxy Unpacked.

МТС с момента презентации предлагает всем желающим предзаказывать новинки.

В салоне оператора на Тверской 15 в Москве можно было на них посмотреть.

Фокус внимания был на Samsung Galaxy Z Flip 5, рекомендованная цена которого будет от 110 тысяч рублей (109 990). В основе - американская мобильная платформа Snapdragon 8 Gen 2, частота процессора - 2.2 ГГц. Флэш память - 256 и 512 ГБ. Две камеры по 12 Мп и фронтальная камера 10 мп. Доступные цвета - Лаванда, Графит, Мятный и Бежевый.

Для тех, кто любит форм-фактор покрупнее - Samsung Galaxy Z Fold 5, рекомендованная цена на него - от 190 тысяч (189 990). В основе - та же платформа Snapdragon 8 Gen 2, частота 8-ядерного процессора - 2.2 ГГц. Три основные камеры: на 50, 12 и 10 Мп и две фронтальные - на 10 Мп и 4 Мп.

Разнообразие смартчасов от Samsung пополнили модели Samsung Galaxy Watch 6 и Watch 6 Сlassic с рекомендованными ценами от 26 тыр (25 990 и 35 тыр (34 990) соответственно.

Планшеты представлены новинками Samsung Galaxy Tab S9 за 84 тыр (83 990), S9+ стоимостью от 105 тыр (104 990) и S9 Ultra 126 тыр (125 990).

МТС обещает клиентам, оформившим предзаказ различные подарки, например, при покупке смартфона Fold 5 - часы Watch 5 Pro, а при покупке Flip 5 - наушники Samsung Buds 2 Pro. За покупку любого из новых планшетов - наушники Samsung Buds 2. При покупке часов 6 или 6 Classic - повышенный кэшбек 10%.

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теги: МТС розница Samsung

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