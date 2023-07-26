Розница: МТС запустила предзаказ на новинки Samsung

MForum.ru

Розница: МТС запустила предзаказ на новинки Samsung

26.07.2023, MForum.ru

Сегодня состоялась мировая презентация Galaxy Unpacked.

МТС с момента презентации предлагает всем желающим предзаказывать новинки.

В салоне оператора на Тверской 15 в Москве можно было на них посмотреть.

 

 

Фокус внимания был на Samsung Galaxy Z Flip 5, рекомендованная цена которого будет от 110 тысяч рублей (109 990). В основе - американская мобильная платформа Snapdragon 8 Gen 2, частота процессора - 2.2 ГГц. Флэш память - 256 и 512 ГБ. Две камеры по 12 Мп и фронтальная камера 10 мп. Доступные цвета - Лаванда, Графит, Мятный и Бежевый.

Для тех, кто любит форм-фактор покрупнее - Samsung Galaxy Z Fold 5, рекомендованная цена на него - от 190 тысяч (189 990). В основе - та же платформа Snapdragon 8 Gen 2, частота 8-ядерного процессора - 2.2 ГГц. Три основные камеры: на 50, 12 и 10 Мп и две фронтальные - на 10 Мп и 4 Мп.

 

 

Разнообразие смартчасов от Samsung пополнили модели Samsung Galaxy Watch 6 и Watch 6 Сlassic с рекомендованными ценами от 26 тыр (25 990 и 35 тыр (34 990) соответственно.

Планшеты представлены новинками Samsung Galaxy Tab S9 за 84 тыр (83 990), S9+ стоимостью от 105 тыр (104 990) и S9 Ultra 126 тыр (125 990).

 

 

 

МТС обещает клиентам, оформившим предзаказ различные подарки, например, при покупке смартфона Fold 5 - часы Watch 5 Pro, а при покупке Flip 5 - наушники Samsung Buds 2 Pro. За покупку любого из новых планшетов - наушники Samsung Buds 2. При покупке часов 6 или 6 Classic - повышенный кэшбек 10%.

пресс-релиз

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС розница Samsung

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

04.07. [Новости компаний] Розница: Положительные сигналы! / MForum.ru

28.06. [Новости компаний] Розница: МТС расширил географию доставки с помощью Почты России / MForum.ru

14.06. [Новости компаний] Маркетинг: МТС предоставит бесплатную связь покупателям смартфонов / MForum.ru

28.02. [Новости компаний] Розница: Подписка вместо рассрочки от МТС - Apple и немного Xiaomi / MForum.ru

15.02. [Новости компаний] Розница: МТС запустила дополнительные базовые станции в Новосибирском зоопарке / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 12 ms, lookup=0 ms, find=12 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 17:46 ABloud Тема: Розницы - рынок терминалов, аксессуаров и услуг (14.06.2023)
[Розница. МТС. Новинки] МТС первой в России презентовала новинки Samsung Galaxy 26 июля 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, ...
25.07.2023 11:50 ABloud Тема: Сахалинская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Сахалинская область. МегаФон] МегаФон запустил высокоскоростной интернет в крупнейшем аэровокзале Дальнего Востока 25 июля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Сеть МегаФона ...
25.07.2023 10:55 ABloud Тема: связь в помещениях (22.04.2023)
[Связь в помещениях. Партнерства. Вымпелком] билайн и ГК «Основа» заключили стратегическое соглашение о развитии услуг связи и ИТ-услуг в Москве 25 июля 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом ...
24.07.2023 17:40 ABloud Тема: Кадры телекома и IT (14.12.2007) (Страницы: 1 2 3)
[Кадры. МТС. МТС Умный дом] МТС назначила генеральным директором «МТС Умный дом» Леонида Довладбегяна 24 июля 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
24.07.2023 12:30 ABloud Тема: Туризм и операторы сотовой связи (02.09.2019)
[Туризм. Обезличенная статистика операторов. МТС] Аналитика МТС Travel: Турция опередила Беларусь по поездкам россиян в первом полугодии 2023 21 июля 2023 г., пресс-релиз МТС через MForum.ru. ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

26.07. [Новинки] Анонсы: HTC U23 поступил в продаже на Тайване / MForum.ru

26.07. [Новинки] Анонсы: Oppo K11 получил Snapdragon 782G и 50 Мп камеру / MForum.ru

25.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Ace 2 Pro будет поддерживать быструю зарядку 150 Вт / MForum.ru

25.07. [Новинки] Слухи: Redmi 12 5G замечен в Geekbench / MForum.ru

24.07. [Новинки] Слухи: Стала известна дата анонса Moto G14 и его характеристики / MForum.ru

24.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova Neo 3 с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

24.07. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Realme C51 / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: Nubia Z50S Pro получил чипсет Snapdragon 8+ Gen 2 / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y27 с Helio G85 и 50 Мп камерой / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: Планшет Realme Pad 2 представлен официально / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: Realme C53 с 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

19.07. [Новинки] Анонсы: Состоялся глобальный анонс ZTE Red Magic 8S Pro / MForum.ru

19.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus 12 / MForum.ru

18.07. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro / MForum.ru

18.07. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro появится в начале августа / MForum.ru

17.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M10 5G – 5G-планшет c 10.6” 2K дисплеем и Snapdragon 695 / MForum.ru

16.07. [Новинки] Слухи: Подтверждены спецификации Tecno Pova Neo 3 / MForum.ru

14.07. [Новинки] Слухи: Основные характеристики Fairphone 5 раскрыты Geekbench / MForum.ru

14.07. [Новинки] Слухи: Realme C53 с 108 Мп камерой появится 19 июля / MForum.ru

13.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor MagicPad 13 с 13-дюймовым экраном и Snapdragon 888 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: