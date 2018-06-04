Слухи: Samsung Galaxy Note 9 представят 9 августа

MForum.ru
04.06.2018,
Несмотря на оставшиеся в прошлом проблемы, смартфоне семейства Samsung Galaxy Note остаются одними из самых ожидаемых устройств. За последние годы сложилась традиция выпускать обновленное устройство линейки в конце лета и Galaxy Note 9 исключением не станет.
Ожидаемая дата анонса Samsung Galaxy Note 9 – 9 августа, когда состоится очередное мероприятие Galaxy Unpacked. Таким образом, новинка будет представлена на пару недель раньше своего предшественника, Galaxy Note 8. Вероятно сдвиг сроков анонса (как и релиза) обусловлен желанием успеть до выхода iPhone нового поколения. Главное, чтобы не спешка с релизом не стала причиной проблем после релиза. Что касается спецификаций, то в активе Samsung Galaxy Note 9 мы увидим топовое железо и сдвоенную тыловую камеру.
© Антон Печеровый,
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