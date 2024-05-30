Слухи: Samsung Galaxy Z Fold 6 представят в июле

30.05.2024, MForum.ru

Согласно последним утечкам, Samsung представит только один вариант Galaxy Z Fold6 на предстоящем мероприятии Unpacked в июле. Новый тизер от Ice Universe показывает крышку дисплея Fold6 с солидными рамками по углам.

Ожидается, что размер главного экрана Z Fold6 составит 6,3 дюйма, наиболее заметным изменением станет соотношение сторон 22:9. На более широком экране будет легче печатать, а сам смартфон будет менее громоздким (относительно высоких и узких экранов Fold предыдущего поколения). Также отметим, что ожидается меньше складка на основном дисплее благодаря более толстому ультратонкому стеклу (UTG).

По слухам Z Fold6 будет базироваться на чипсете Snapdragon 8 Gen 3 и получит набор камер аналогичный Z Fold5: основная 50 МП (ISOCELL GN3), 10 МП 3x телеобъектив и сверхширокоугольный объектив на 12 МП.

Версия Z Fold6 Slim или Ultra (название уточняется) предположительно выйдет в начале 2025 года вместе с серией Galaxy S25 и будет предлагать 200-мегапиксельную основную камеру ISOCELL HP2 и еще более впечатляющие характеристики.