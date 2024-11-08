Анонсы: Samsung W25 – эксклюзивный складной смартфон для китайского рынка

MForum.ru
08.11.2024,
В Китае компания Samsung представила обновление серии складных смартфонов W. Новинки являются эксклюзивными складными моделями бренда, предназначенными только для китайского рынка.
Samsung W25 похож на Galaxy Z Fold 6, но с некоторыми улучшениями. Новинка приобрела уникальный стиль с керамическим черным логотипом «Heart to the World», нежным матовым оттенком и золотой армированной алюминиевой рамой. Кроме того, модель на 1,5 мм тоньше Galaxy Z Fold 6 – ее толщина в сложенном виде всего 10,6 мм.
Samsung W25 оснащен складным 8-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X Display разрешением QXGA+ (2184 x 1968 пикселей), соотношением сторон 20:18, адаптивной частотой обновления 120 Гц, HDR10+ и пиковой яркостью до 2600 нит.
Внешний экран представляет собой 6,5-дюймовый 21:9 HD+ Dynamic AMOLED 2X Cover Display с адаптивной частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 2600 нит и защитой Corning Gorilla Glass Victus 2.
Основа аппаратной части Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, сопряженный с 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти.
На задней панели находится основная камера разрешением 200 Мп, что отличается от базовой модели Z Fold 6, где использован 50 Мп сенсор. Дополняют основную камеру 12-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольным объективом и 10-мегапиксельный с телеобъективом. Для селфи и видеозвонков предусмотрена 10-мегапиксельная камера на внешнем экране и 4-мегапиксельная камера под основным дисплеем.
За автономность Samsung W25 отвечает аккумулятор емкостью 4400 мАч, поддерживающий быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Также в активе новинки боковой сканер отпечатков пальцев, защита от воды и пыли IP48, стереодинамики с Dolby Atmos и фирменная оболочка One UI 6.1.1 поверх ОС Android 14.
Стоимость Samsung W25 в Китае составляет 15 999 юаней (примерно 2229 долларов США) за конфигурацию хранилища 16 ГБ + 512 ГБ. Желающим получить вариант 16 ГБ + 1 ТБ придется заплатить 17 999 юаней ( 2 508 долларов США). Новинка уже доступна для предзаказа, старт продаж – 15 ноября.
© Антон Печеровый,
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