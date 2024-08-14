Анонсы: Pixel Buds Pro 2 на новом чипе Tensor A1 от Google представлены официально

14.08.2024, MForum.ru

На грандиозном мероприятии Google представила Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel Watch 3 и, наконец, Pixel Buds Pro 2. Это (очевидно) преемники Pixel Buds Pro 2022 года, в которых Google обещает множество улучшений.

Во-первых, новые наушники оснащены собственным чипом Tensor A1 от Google, который обеспечивает «высокую производительность». Настолько мощный, что можно ожидать, что эти наушники будут подавлять в два раза больше шума, чем оригинальные Pixel Buds Pro в диапазоне средних частот (400 Гц–2 кГц). Более того, ANC адаптируется к вашей среде три миллиона раз в секунду.

Pixel Buds Pro 2 обещают быть удобными для ношения в течение всего дня, поскольку они были разработаны с использованием 45 миллионов точек данных с разных ушей. Наушники оснащены 11-миллиметровыми драйверами и поддерживают пространственное звучание с отслеживанием положения головы. Их также можно использовать с Gemini через мобильное приложение Gemini.

Google заявляет, что ее новые наушники используют микрофоны с направленным сигналом, сетчатые чехлы с защитой от ветра и искусственный интеллект Google для обеспечения особой четкости звонков. Pixel Buds Pro 2 поддерживают новую сеть Find My Device от Google. Если вы потеряете наушники или чехол, они зазвонят, чтобы помочь вам их найти. Наушники также поддерживают многоточечное подключение.

Приложение Pixel Buds обеспечивает поддержку пятиполосного эквалайзера и обновления программного обеспечения для ваших наушников. Google обещает до 8 часов прослушивания с включенным ANC (12 часов с выключенным ANC) и до 30 часов с чехлом и включенным ANC (48 часов с выключенным ANC). Говоря о чехле, отметим, что он поддерживает беспроводную зарядку.

Pixel Buds Pro 2 уже доступны для предварительного заказа в Google Store в цветах Porcelain, Hazel, Wintergreen и Peony по цене $229 / £219 / €249. Начало отгрузок – 26 сентября.