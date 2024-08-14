Анонсы: Pixel Buds Pro 2 на новом чипе Tensor A1 от Google представлены официально

MForum.ru

Анонсы: Pixel Buds Pro 2 на новом чипе Tensor A1 от Google представлены официально

14.08.2024, MForum.ru

На грандиозном мероприятии Google представила Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel Watch 3 и, наконец, Pixel Buds Pro 2. Это (очевидно) преемники Pixel Buds Pro 2022 года, в которых Google обещает множество улучшений.

Анонсы: Pixel Buds Pro 2 на новом чипе Tensor A1 от Google представлены официально

Во-первых, новые наушники оснащены собственным чипом Tensor A1 от Google, который обеспечивает «высокую производительность». Настолько мощный, что можно ожидать, что эти наушники будут подавлять в два раза больше шума, чем оригинальные Pixel Buds Pro в диапазоне средних частот (400 Гц–2 кГц). Более того, ANC адаптируется к вашей среде три миллиона раз в секунду.

Анонсы: Pixel Buds Pro 2 на новом чипе Tensor A1 от Google представлены официально

Pixel Buds Pro 2 обещают быть удобными для ношения в течение всего дня, поскольку они были разработаны с использованием 45 миллионов точек данных с разных ушей. Наушники оснащены 11-миллиметровыми драйверами и поддерживают пространственное звучание с отслеживанием положения головы. Их также можно использовать с Gemini через мобильное приложение Gemini.

Анонсы: Pixel Buds Pro 2 на новом чипе Tensor A1 от Google представлены официально

Google заявляет, что ее новые наушники используют микрофоны с направленным сигналом, сетчатые чехлы с защитой от ветра и искусственный интеллект Google для обеспечения особой четкости звонков. Pixel Buds Pro 2 поддерживают новую сеть Find My Device от Google. Если вы потеряете наушники или чехол, они зазвонят, чтобы помочь вам их найти. Наушники также поддерживают многоточечное подключение.

Анонсы: Pixel Buds Pro 2 на новом чипе Tensor A1 от Google представлены официально

Приложение Pixel Buds обеспечивает поддержку пятиполосного эквалайзера и обновления программного обеспечения для ваших наушников. Google обещает до 8 часов прослушивания с включенным ANC (12 часов с выключенным ANC) и до 30 часов с чехлом и включенным ANC (48 часов с выключенным ANC). Говоря о чехле, отметим, что он поддерживает беспроводную зарядку.

Анонсы: Pixel Buds Pro 2 на новом чипе Tensor A1 от Google представлены официально

Pixel Buds Pro 2 уже доступны для предварительного заказа в Google Store в цветах Porcelain, Hazel, Wintergreen и Peony по цене $229 / £219 / €249. Начало отгрузок – 26 сентября.

Анонсы: Pixel Buds Pro 2 на новом чипе Tensor A1 от Google представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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