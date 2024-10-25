Слухи: Samsung готовит смартфоны W25 и W25 Flip для китайского рынка

MForum.ru
25.10.2024,
Каждый год Samsung выпускает складные устройства для китайского рынка в рамках W-серии. Они в основном идентичны Z-серии, за исключением некоторых модификаций дизайна, которые делают их более привлекательными для местных покупателей, шикарной розничной коробки и большего объема оперативной памяти и хранилища, чем у моделей Z.
Предстоящий Samsung W25 будет немного более особенным — он основан на Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, который в настоящее время доступен только в Южной Корее. Это означает более крупные внешние и внутренние дисплеи (6,5” и 8,0” против 6,3” и 7,6” у обычного Z Fold6), но без поддержки S Pen, а также основная камера 200 МП (заменяющую 50-мегапиксельную камеру).
С точки зрения дизайна Samsung W25 черный с золотистыми акцентами вдоль металлических сторон и выступа камеры, как и стиль серии W. Боковые стороны также имеют узор вместо обычной гладкой металлической отделки.
Samsung также выпускает раскладушки серии W. В качестве основы для Samsung W25 Flip будет использоваться Samsung Galaxy Z Flip6, поскольку для него нет специального выпуска.
Что касается цен, они традиционно высоки. Samsung W24 (на основе прошлогоднего Z Fold5) в настоящее время стоит 13 000 юаней за модель 16 ГБ/1 ТБ, в то время как Z Fold6 (также доступный в Китае) стоит 14 000 юаней за модель 12 ГБ/512 ГБ и 16 000 юаней за опцию 12 ГБ/1 ТБ. Причем, это цена год после появления W24, изначально он стоил 16 000 юаней.
© Антон Печеровый,
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