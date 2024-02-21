Слухи: Смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring представят в июле

21.02.2024, MForum.ru

На мероприятии Unpacked в январе, когда были представлены Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra, компания Samsung объявила о грядущем носимом устройстве Galaxy Ring, но не раскрыла подробностей.

В новом отчете корейского офиса Samsung утверждается, что о Galaxy Ring будет представлен на следующем мероприятии Unpacked, которое (как ожидается) состоится во второй половине июля. Также героями этого события станут Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6.

Galaxy Ring получит функцию составления ЭКГ и измерения артериального давления, а также будет поддерживать платежи NFC. В настоящее время устройство находится на стадии прототипирования, а массовое производство должно начаться где-то в период с апреля по июнь. Ожидается, что Galaxy Ring будет предложено в 8 размерах.

Apple также ускорила свою работу в области умных колец, патентуя все больше и больше функций для возможного появления Apple Ring в будущем. В настоящее время (очень небольшой) рынок возглавляет Oura, которая представила свое первое смарт-кольцо в 2016 году. Третье поколение умеет отслеживать сон и мониторить сердечный ритм. Однако Oura не смогла заставить рынок смарт-колец действительно взлететь на новый уровень. Возможно, это получится у Samsung и Apple.