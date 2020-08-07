Анонсы: Samsung Galaxy Buds Live - TWS-наушники с активным шумоподавлением

MForum.ru
07.08.2020,
В рамках Unpacked 2020 компания Samsung официально анонсировала не только смартфоны и планшеты, но и Samsung Galaxy Buds Live, TWS-наушники с активным шумоподавлением. Отличительная особенность этого устройства – форма, повторяющая форму ушной раковины, что обеспечивает комфорт при ношении и надежную посадку в ухе.
За звук отвечает 12 мм динамик, а над конфигурацией басового канала работали специалисты компании AKG. Система шумоподавления базируется на трех микрофонах (1 внутренний, 2 внешних) дополненных вибрационным датчиком костной проводимости. За счет этого Samsung Galaxy Buds Live обеспечивают даже в самых шумных местах отличное качество передачи голоса и записи аудио. Также отметим поддержку Bluetooth v5.0 и кодеков AAC, SBC и SSC. Для управления музыкой и входящими вызовами служат специальные сенсорные области на корпусе устройства. В каждый наушник встроена батарея емкостью 60 мАч, что обеспечивает до 6 часов воспроизведения музыки. Емкость встроенной в футляр батареи – 472 мАч, что позволяет добавить еще 15 часов автономности (5 минут подзарядки добавляет 1 час работы наушников.). Купить новинку в белом, черном и медном цветах можно будет с 21 августа по цене 13 990 рублей.
, по информации samsung.com
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