Реклама: Брюс Уиллис попал в многосерийный семейный блокбастер МегаФон

MForum.ru
16.08.2021,
Компания "МегаФон" отходит от традиционных рекламных форматов, вместо них выходит многосерийный семейный блокбастер к участию в котором привлекли Брюса Уиллиса и Азамата Мусагалиева. Они будут играть напарников-спецагентов.
Каждая серия - завершенный эпизод, который призван продвигать тот или иной продукт МегаФона. Агенты оказываются в ситуациях, с которыми может столкнуться абонент оператора. Традиционный тандем опытного агента и молодого напарника вместе может выйти из любой сложной ситуации.
Брюс Уиллис, как всегда немногословный и бескомпромиссный, омоложенный с помощью нейросетевых технологий, символизирует надежность и справедливость, Азамат Мусагалиев, которого могут узнавать в молодежной аудитории, находчив и способен находить выгоду даже в сложных ситуациях. За генерацию образа Брюса Уиллиса в сериале отвечает компания Deepcake, датасет состоит из 34 тысяч кадров фильмов и видеоматериалов с участием Брюса Уиллиса.
Первый эпизод посвящен новому тарифу МегаФон - "Первый семейный", предложению без абонентской платы, которое позволяет общаться с близкими бесплатно и безлимитно при любом балансе. Режиссер - Илья Найшуллер.
«Новый подход к рекламе, создание качественного сериала вместо традиционных форматов станет очередным изменением, выделяющим наш бренд на рынке, и поможет нам стать еще ближе к нашим клиентам. Мы проанализировали потребности абонентов и выяснили, что важнейшими ценностями для них являются справедливость, надежность и выгода. Эти ценности уже находят отражение в наших продуктах, в частности, в линейке #БезПереплат. Уверен, формат сериала с дуэтом напарников очень точно передаст все преимущества МегаФона», – говорит коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
«Для меня это первый подобный опыт съёмок с использованием технологии генерации лиц. Я впечатлён результатом и тем, насколько сегодня технологии меняют и облегчают привычные процессы. В первой серии мы с Брюсом попадаем в сложную ситуацию: в результате шпионских интриг мы потерпели поражение, и только новое предложение от МегаФона помогает нам найти выход из ситуации. Впереди зрителей ждут новые серии, в которых моя находчивость и харизма Брюса не раз спасают мир», – отметил Азамат Мусагалиев.
«Мне понравилась точность, с которой получился мой персонаж. У меня отличный напарник, режиссерская работа также на высоте. Получился мини-фильм в привычном мне жанре комедийного боевика. Для меня это прекрасная возможность вернуться в прошлое. Нейросеть обучалась на контенте времен «Крепкого орешка» и «Пятого элемента», поэтому мой герой похож на образы тех лет. С появлением современных технологий, даже находясь на другом континенте, я мог общаться, работать и участвовать в съемках. Это очень новый и интересный опыт, я благодарю всю нашу команду», – говорит Брюс Уиллис.
Как узнали Ведомости, планируется снять 15 эпизодов. Оценка вознаграждения Брюса Уиллиса участниками рынка - от $1 млн до $2 млн, скорее $1 млн. На момент публикации первый эпизод в Youtube еще не был доступен.
Эксперименты с новым форматом рекламы мне представляются интересными, в то же время, успешность будет зависеть от реализации, прежде всего, от того, будет ли у аудитории возможность "разобрать" серии на мемы.
теги: реклама операторская реклама МегаФон
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