Операторская реклама: Tele2 запускает рекламу для поддержки коммуникационной платформы "Другие платформы"

MForum.ru

Операторская реклама: Tele2 запускает рекламу для поддержки коммуникационной платформы "Другие платформы"

03.03.2017, MForum.ru

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Новый ролик предназначен для информирования клиентов о новом продукте Tele2 Россия - переносе неиспользованных пакетных услуг на следующий период.

 

 

В январе 2017 года Tele2 запустила продукт, позволяющий в конце месяца переносить оставшиеся минуты, SMS и интернет-трафик на следующий период. Услуга доступна на всех открытых для подключения и перехода пакетных тарифах линейки Черный и предоставляется бесплатно при своевременном внесении абонплаты.

Наружная реклама выполнена в новом фирменном стиле компании: черный цвет используется в сочетании с контрастным зеленым, а фотографии людей призваны придать коммуникациям большую эмоциональность и реалистичность.

 

Состав творческой группы:

Tele2

Директор по маркетингу – Инна Походня

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара

Менеджер по маркетинговым коммуникациям – Евгения Рыжова

McCann Moscow

Креативные директора – Шамиль Шарифьянов, Иван Петухов

Руководители творческой группы – Сергей Мариничев, Иван Гриднев

Руководитель стратегического департамента – Алена Голубева

Начальник группы – Дмитрий Хмелевский

Директор группы по работе с клиентами – Ирина Трофименко

Руководитель ТВ-продакшена – Константин Баландин

Старшие менеджеры по работе с клиентами – Анна Епишенкова, Айшат Эдильханова

Bazelevs

Режиссер – Тигран Бежанов

Второй режиссер – Павел Комаров

Оператор – Евгений Ермоленко

Художник-постановщик – Григорий Пушкин

Продюсер – Марианна Ларинина

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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