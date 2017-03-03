Операторская реклама: Tele2 запускает рекламу для поддержки коммуникационной платформы "Другие платформы"

MForum.ru
03.03.2017,
Новый ролик предназначен для информирования клиентов о новом продукте Tele2 Россия - переносе неиспользованных пакетных услуг на следующий период.
В январе 2017 года Tele2 запустила продукт, позволяющий в конце месяца переносить оставшиеся минуты, SMS и интернет-трафик на следующий период. Услуга доступна на всех открытых для подключения и перехода пакетных тарифах линейки Черный и предоставляется бесплатно при своевременном внесении абонплаты.
Наружная реклама выполнена в новом фирменном стиле компании: черный цвет используется в сочетании с контрастным зеленым, а фотографии людей призваны придать коммуникациям большую эмоциональность и реалистичность.
Состав творческой группы:
Tele2
Директор по маркетингу – Инна Походня
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара
Менеджер по маркетинговым коммуникациям – Евгения Рыжова
McCann Moscow
Креативные директора – Шамиль Шарифьянов, Иван Петухов
Руководители творческой группы – Сергей Мариничев, Иван Гриднев
Руководитель стратегического департамента – Алена Голубева
Начальник группы – Дмитрий Хмелевский
Директор группы по работе с клиентами – Ирина Трофименко
Руководитель ТВ-продакшена – Константин Баландин
Старшие менеджеры по работе с клиентами – Анна Епишенкова, Айшат Эдильханова
Bazelevs
Режиссер – Тигран Бежанов
Второй режиссер – Павел Комаров
Оператор – Евгений Ермоленко
Художник-постановщик – Григорий Пушкин
Продюсер – Марианна Ларинина
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