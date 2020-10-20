Операторская реклама: Сергей Шнуров спел в новом флайте МегаФона "Копилка"

20.10.2020, MForum.ru

Новая реклама рассказывает об услуге "Копилка", которая позволяет абонентам сохранять неиспользованные минуты и гигабайты, чтобы задействовать их, когда завершается лимит основного пакета.

Кроме основного, сняты еще также так называемые OLV-ролики (от Online Video), предназначенные для размещения внутри текстов, в соцсетях или для проигрывания внутри видеостримов. В них также действуют Шнур и ожившая Копилка.

Узнаваемый по песне Аллы Пугачевой "Куда уходит детство" мотив Александра Зацепина. Вот только упоминание в тексте слова "гиги" невольно заставляет вспомнить о конкуренте. Неужели не подумали об этом?

Проектирование кампании в поддержку тарифной линейки "Всегда на связи #БезПереплат" со стороны МегаФон обеспечивала Юлия Конева (экс МТС, экс Билайн), директор по бренду и маркому МегаФон и ее команда. Непосредственно креативом и продакшеном занимались Instinct и Hoodyakov production.

В ближайшее время мы увидим не только ролики, в компании подготовили ряд других активностей, включая спецпроекты и совместные активности с известными блогерами.

Тарифную линейку "Всегда на связи #БезПереплат" МегаФон запустил еще весной, но вот сейчас собирается еще раз привлечь к ней внимание.

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теги: МегаФон операторская реклама рекламные кампании