Электроника: «Казахстанским серверам» не повторить успеха «белорусских креветок»

MForum.ru
18.07.2022,
Минпромторг предлагает изменить правила госзакупок вычислительной техники, серверов и СХД в странах ЕАЭС. Идея понятна - в ведомстве не хотят, чтобы в Россию поступала западная вычислительная техника перемаркированная в условно "сделано в Казахстане". Но при этом не против разрешить закупку техники, которая собирается с высокой долей российской электроники и без контроля инвесторов из стран вне ЕАЭС, если соответствующие производители в ЕАЭС найдутся.
Предлагается взять за основу те правила, которые обсуждались в предыдущей публикации, посвященной балльной системе подтверждения "российскости". Об этом пишет КоммерсантЪ.
В целом идея хорошая, если вы за протекционизм в отношении собственных производителей. Но есть пара потенциальных проблем.
Во-первых, если следование такому подходу реализуется на практике, то можно ожидать временного дефицита серверов, СХД и другой вычислительной техники. Не факт, что российские производители и возможные примкнувшие к ним производители из ЕАЭС, смогут обеспечить спрос в полном объеме в ближайшие месяцы, а то и годы.
Во-вторых, если новое регулирование будет принято и в ЕАЭС найдутся производители, которые смогут пройти тернии этого регулирования, это будет означать сокращение потенциала заработка на госзаказах и так не слишком богатых отечественных производителей. С другой стороны, вырастет конкуренция, а это ведь хорошо? В терминах потенциального качества продукции. \\
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теги: электроника регулирование ЕАЭС
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