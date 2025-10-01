Развитие сетей: Билайн в Оренбургской области - подключены новые населенные пункты в 9 районах области

01.10.2025, MForum.ru

Мобильный оператор продолжает активно расширять сетевое покрытие в селах, поселках и деревнях Оренбургской области, обеспечивая их жителей связью стандарта 4G. Только по итогам летней стройки новое телеком-оборудование компании заработало сразу в 23 населенных пунктах региона.

В общей сложности технические работы охватили села и деревни в 9 районах области, а именно:

Соль-Илецкий район – Ащебутак, Буранное, Маякское, Трудовое;

Оренбургский район – Бродецкое, Ленина, Нежинка, Павловка, Подгородняя Покровка, Пруды, Самородово, Сергиевка, Чкалов, хутор Чулошников;

Переволоцкий район – Донецкое, Мамалаевка;

Бузулукский район – Колтубановский;

Домбаровский район – Домбаровский;

Сакмарский район – Первая Григорьевка, Сакмара;

Саракташский район – Никитино;

Гайский район – Халилово;

Светлинский район – Светлый.

Как отмечают в компании, реализованная модернизация не только улучшила параметры 4G в упомянутых населенных пунктах, но и позволила увеличить емкость сети.

Кроме того, в результате обновления инфраструктуры покрытие 4G стало надежнее и в нескольких частях национального парка «Бузулукский бор», расположенного на территории и вблизи поселка Колтубановский и считающийся единственным местом на планете, где сохранились обширные сосновые рощи возрастом 250 − 300 лет.

«Сегодня мобильная связь стала базовой потребностью человека: она не только упрощает и облегчает многие процессы, но и дает множество новых опций для развития, развлечения и общения. Поэтому наша команда активно работает над расширением покрытия в области, чтобы доступ к возможностям 4G был и у жителей даже отдаленных и труднодоступных районов. Например, только за прошедший летний сезон мы увеличили охват 4G-связью в более чем двух десятках населенных пунктах региона», − комментирует и.о. директора Оренбургского отделения Константин Гордеев.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей Оренбургская область Билайн Вымпелком

--