Развитие сетей: Билайн в Оренбургской области - подключены новые населенные пункты в 9 районах области

01.10.2025,
Мобильный оператор продолжает активно расширять сетевое покрытие в селах, поселках и деревнях Оренбургской области, обеспечивая их жителей связью стандарта 4G. Только по итогам летней стройки новое телеком-оборудование компании заработало сразу в 23 населенных пунктах региона.
В общей сложности технические работы охватили села и деревни в 9 районах области, а именно:
Как отмечают в компании, реализованная модернизация не только улучшила параметры 4G в упомянутых населенных пунктах, но и позволила увеличить емкость сети.
Кроме того, в результате обновления инфраструктуры покрытие 4G стало надежнее и в нескольких частях национального парка «Бузулукский бор», расположенного на территории и вблизи поселка Колтубановский и считающийся единственным местом на планете, где сохранились обширные сосновые рощи возрастом 250 − 300 лет.
«Сегодня мобильная связь стала базовой потребностью человека: она не только упрощает и облегчает многие процессы, но и дает множество новых опций для развития, развлечения и общения. Поэтому наша команда активно работает над расширением покрытия в области, чтобы доступ к возможностям 4G был и у жителей даже отдаленных и труднодоступных районов. Например, только за прошедший летний сезон мы увеличили охват 4G-связью в более чем двух десятках населенных пунктах региона», − комментирует и.о. директора Оренбургского отделения Константин Гордеев.
