Развитие сетей: МегаФон в Оренбургской области - indoor-покрытие появилось в ТРК Мармелад в Оренбурге

09.09.2024, MForum.ru

Технические специалисты оператора развернули инфраструктуру связи в ТРК Мармелад в Оренбурге, общая площадь комплекса - 280 тысяч квадратных метров. По утверждениям оператора, посетителям и сотрудникам ТРК доступны скорости доступа к интернет вплоть до 60 Мбит/с. Только за август абоненты МегаФона прокачали здесь 10,8 Тбайт интернет-данных.

Для обеспечения покрытия в сложных условиях ТРК, было задействовано 8700 метров линий, а также более 150 indoor антенн. Базовая станция также стоит непосредственно в ТРК и работает "в низком и среднем диапазоне частот". Насколько непростой была задача, пояснил директор МегаФона в Оренбургской области, Никита Пикульников:





«Мармелад считается крупным торговым центром не только в рамках региона, но и страны. В свое время это было здание текстильной фабрики, которое сейчас разделено на 350 отдельных помещений. Все это учитывалось при создании 3D-модели сети радиопокрытия, разработке технического задания и его воплощения в жизнь. Что важно, при увеличении нагрузки оборудование можно будет модернизировать».

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теги: МегаФон развитие сетей Оренбургская область

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