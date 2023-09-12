Развитие сетей: МегаФон о развитии сети в Оренбурге

MForum.ru
12.09.2023,
МегаФон сообщает, что построил дополнительную инфраструктуру в дачном массиве на Беляевском шоссе. В поселке Приуралье расширено покрытие и стали выше скорости интернет-соединения. По данным оператора, средняя скорость достигла 10 Мбит/с, пиковая - 80 Мбит/с.
Таких результатов удалось добиться за счет использования частот 1800 МГц и 2600 МГц.
Модернизация актуальна, поскольку южный пригород Оренбурга сейчас активно развивается, строятся дачные дома, коттеджи и жилые комплексы. За год интернет-трафик в Приуралье вырос в 2.5 раза, что требует соответствующего развития сети.
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теги: МегаФон развитие сетей Оренбургская область
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