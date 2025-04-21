Развитие сетей: МегаФон в Оренбургской области - улучшена связь в двух малых населенных пунктах

21.04.2025, MForum.ru

МегаФон подключил высокоскоростной интернет в посёлках Теренсай, Адамовский район, и Большое Зайкино, Первомайский район, где проживает менее 1500 человек. Технические специалисты МегаФона установили в сёлах телеком‑оборудование, работающее во всех диапазонах частот. Скорость передачи данных, по данным компании, достигает 50 Мбит/с.

«Потребность в проведённых работах высока. Отдельный пользователь в Большом Зайкине уже использует в среднем по 43 Гбайт интернет-данных в месяц, а в Теренсае — по 27 Гбайт. Это еще один шаг к тому, чтобы как можно больше жителей региона с комфортом общались с родными, друзьями и коллегами. Не менее важно обеспечить устойчивой связью учебные заведения, библиотеки и другие социальные учреждения», — отметил технический руководитель МегаФона в Оренбургской области Павел Ботнарь.

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теги: МегаФон развитие сетей Оренбургская область

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