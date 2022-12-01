Развитие сетей: МегаФон ускорил интернет в Оренбуржье

01.12.2022, MForum.ru

Работы по наращиванию емкости проведены в Оренбурге, Бузулуке, Орске, Новотроицке, Бугуруслане и Гае. Также модернизация затронула примерно 70 малых населенных пунктов и участки шоссе - Шарлыкского, Орского и Баймаковского.

Новые базовые станции запущены в Оренбурге (на улице Поляничко, на территории СНТ «Лесные дачи», в микрорайоне «Поселок Ростоши»), а также в других городах - ул. Заводская в Новотроицке, пр. Ленина в Орске и ул. Белинского в Бугуруслане.

«Использованные технические решения снизят нагрузку на действующие базовые станции, благодаря чему наши абоненты получат более высокие скорости передачи данных. Это особенно важно в зимние месяцы, когда мы много общаемся с близкими и принимаем гостей из других регионов», — прокомментировал директор МегаФона в Оренбургской области Денис Голиков.

В сельской местности усилили связь в поселках Новоорск, Соловьевка, Пригородный и на хуторе Степановский. На 40 площадках оператор заменил аккумуляторные батареи, что повышает уровень надежности и отказоустойчивовсти сети.

пресс-релиз МегаФон

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МегаФон Оренбургская область