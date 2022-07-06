IoT: МегаФон поможет "Аккерман цементу" контролировать промышленные выбросы

MForum.ru
06.07.2022,
"Зеленая" тема постепенно "накрывает" Россию. Все больше производственных предприятий включаются в процессы экомониторинга. Возникает еще один рынок для IT-компаний, готовых помочь производственникам в решении соответствующих проблем за счет IoT-технологий. Операторы сотовой связи - активные участники этого рынка.
МегаФон рассказывает об очередном клиенте - на этот раз разработки оператора помогут в реальном времени контролировать по ряду заданных параметров состав промышленных выбросов на территории завода "Аккерман цемент" в Новотроицке.
Соглашение подписанное сторонами, предусматривает запуск системы экомониторинга к середине 2023 года. Специалисты МегаФон разместят на территории заказчика разработанное для него контрольно-измерительное оборудование, датчики установят непосредственно в дымовых трубах завода.
Платформа будут автоматически анализировать состав воздуха в трубе и в случае выхода параметров за пределы установленных значений, разошлет push-уведомления, SMS или email ответственным сотрудникам. Аналитическая система поможет проследить и за историей показателей.
«Система для ‟Аккерманн цемент” будет спроектирована на основе запатентованной платформы ‟МегаФон Экология”, которая уже активно используется нашими клиентами, — сообщает директор МегаФона в Оренбургской области Денис Голиков. — Это решение действует на базе технологии интернета вещей и учитывает особенности источников негативного воздействия на конкретном предприятии. После ввода решения в эксплуатацию мы продолжим регулярно проверять точность работы оборудования на заводе».
Платформу "МегаФон Экология" уже задействовали в Калининграде, Нижнем Новгороде, Саратове, Ноябрьске и не только. Она используется, в частности, в подсистемах мониторинга окружающей среды "Безопасный город" в ХМАО, Коми и Удмуртии.
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теги: телеком цифровые платформы IoT мониторинг экология МегаФон B2B Оренбургская область
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