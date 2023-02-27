Цифровые платформы: МТС переключает данные экосистемы на платформу DataOps

MForum.ru
27.02.2023,
МТС начала переход на работу с платформой собственной разработки DataOps Platform. Как заявляет компания, это не только позволило отказаться от использования зарубежного ПО, но также обеспечит ускорение вывода продуктов на рынок. Потенциальная экономия от внедрения платформы по оценкам МТС может составить миллиард рублей до 2025 года.
Задачи платформы весьма разнообразны, это инструментарий для работы с данными: хранения, преобразования, визуализации, распространения, контроля качества и безопасности. На языке специалистов, основное назначение новой платформы - data governance (управление данными). Время на обработку и передачу информации с новым подходом сокращается от нескольких дней до нескольких секунд. DataOps Platform - ключевой элемент экосистемной платформы МТС The Platform.
Как ожидается, в первую очередь, на новую платформу будут переведены клиентские и коммерческие данные, показатели работы системы и инфраструктуры, финансовая отчетность, документы, глубокая аналитика.
Платформа уже задействована в таких экосистемных продуктах МТС, как МТС Маркетолог, МТС Travel. Ей пользуется более тысячи аналитиков МТС, data-специалистов и инженеров. Внедрение платформы позволяет переходить на self-service (самообслуживание) при работе с данными, что втрое снижает расходы на взаимодействие с централизованными аналитическими командами. Этим выигрыш не ограничивается, в МТС подсчитали, что также растет производительность - в 5 раз, а качество и точность прогнозов повысились до 95%.
Поскольку инструментарий DataOps стандартизован, это снижает стоимость владения-управления информацией в масштабе всей экосистемы МТС.
«Основная цель перехода экосистемы МТС на DataOps Platform — это, во-первых, возможность самостоятельно, быстро и легко командам работать с данными экосистемы. И во-вторых, это возможность обеспечить связанность экосистемы за счет единых данных. В то же время DataOps Platform гарантирует повышение доступности и качества данных. На сегодняшний день это решение используется внутренними командами МТС, но мы допускаем возможность внедрения нашей системы в продукты и компании на внешнем рынке», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
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теги: цифровые платформы айти IT ИТ DataOps Platform
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[Цифровые платформы. Экосистемные продукты. МТС]
МТС перевела работу с данными на собственную платформу DataOps
27 февраля 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, объявляет о переходе платформы по работе с данными на собственную платформу DataOps Platform, которая полностью заменит иностранные решения. Разработанное ПО в несколько раз ускоряет вывод новых продуктов на рынок, а потенциальная экономия на работе с данными благодаря внедрению DataOps Platform оценивается в миллиард рублей до 2025 года.
DataOps Platform обеспечивает продукты экосистемы современными инструментами для потребления, хранения, преобразования, визуализации, распространения, контроля качества и безопасности данных, при этом сокращает время на обработку и передачу информации от нескольких дней до нескольких секунд. DataOps Platform играет ключевую роль в центральной платформе экосистемы МТС The Platform, обеспечивает основные процессы data governance для всей экосистемы и является важнейшим элементом технологической стратегии МТС.
Переход экосистемы МТС на новую платформу для работы с данными позволил решить вопрос зависимости от решений иностранных вендоров. Импортозамещение ранее используемых data-сервисов позволит МТС безопасно и в короткие сроки перенести все продукты экосистемы, работающие с данными, на собственную платформу DataOps. В первую очередь на платформу перейдут клиентские и коммерческие данные, показатели работы системы и инфраструктуры, финансовая отчетность, документы, глубокая аналитика.
Платформа используется в ключевых продуктах экосистемы: МТС Маркетолог, МТС Travel и других сервисах МТС. Более 1000 аналитиков МТС, data-специалистов и инженеров уже используют DataOps Platform в ежедневной работе. Внедрение DataOps Platform в ИТ-ландшафт МТС и переход на self-service модель работы с данными позволили в три раза сократить расходы на содержание централизованных аналитических команд и повысить производительность в пять раз. При этом качество и точность прогнозов при использовании DataOps Platform повысилась до 95%.
Стандартизированный инструментарий DataOps Platform для работы с данными снижает совокупную стоимость владения и управления информацией в масштабе всей экосистемы МТС. Он обеспечивает синергию всех платформенных сервисов внутри компании.
«Основная цель перехода экосистемы МТС на DataOps Platform — это, во-первых, возможность самостоятельно, быстро и легко командам работать с данными экосистемы. И во-вторых, это возможность обеспечить связанность экосистемы за счет единых данных. В то же время DataOps Platform гарантирует повышение доступности и качества данных. На сегодняшний день это решение используется внутренними командами МТС, но мы допускаем возможность внедрения нашей системы в продукты и компании на внешнем рынке», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
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