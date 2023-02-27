Цифровые платформы: МТС переключает данные экосистемы на платформу DataOps

27.02.2023, MForum.ru

МТС начала переход на работу с платформой собственной разработки DataOps Platform. Как заявляет компания, это не только позволило отказаться от использования зарубежного ПО, но также обеспечит ускорение вывода продуктов на рынок. Потенциальная экономия от внедрения платформы по оценкам МТС может составить миллиард рублей до 2025 года.

Задачи платформы весьма разнообразны, это инструментарий для работы с данными: хранения, преобразования, визуализации, распространения, контроля качества и безопасности. На языке специалистов, основное назначение новой платформы - data governance (управление данными). Время на обработку и передачу информации с новым подходом сокращается от нескольких дней до нескольких секунд. DataOps Platform - ключевой элемент экосистемной платформы МТС The Platform.

Как ожидается, в первую очередь, на новую платформу будут переведены клиентские и коммерческие данные, показатели работы системы и инфраструктуры, финансовая отчетность, документы, глубокая аналитика.

Платформа уже задействована в таких экосистемных продуктах МТС, как МТС Маркетолог, МТС Travel. Ей пользуется более тысячи аналитиков МТС, data-специалистов и инженеров. Внедрение платформы позволяет переходить на self-service (самообслуживание) при работе с данными, что втрое снижает расходы на взаимодействие с централизованными аналитическими командами. Этим выигрыш не ограничивается, в МТС подсчитали, что также растет производительность - в 5 раз, а качество и точность прогнозов повысились до 95%.

Поскольку инструментарий DataOps стандартизован, это снижает стоимость владения-управления информацией в масштабе всей экосистемы МТС.

«Основная цель перехода экосистемы МТС на DataOps Platform — это, во-первых, возможность самостоятельно, быстро и легко командам работать с данными экосистемы. И во-вторых, это возможность обеспечить связанность экосистемы за счет единых данных. В то же время DataOps Platform гарантирует повышение доступности и качества данных. На сегодняшний день это решение используется внутренними командами МТС, но мы допускаем возможность внедрения нашей системы в продукты и компании на внешнем рынке», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

--

пресс-релиз МТС

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: цифровые платформы айти IT ИТ DataOps Platform

--