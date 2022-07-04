IT: Цифровую платформу управления автотранспортом ММК представит МегаФон

MForum.ru

IT: Цифровую платформу управления автотранспортом ММК представит МегаФон

04.07.2022, MForum.ru

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МегаФон разработает для Магнитогорского металлургического комбината цифровую платформу автоматизированного управления, контроля и анализа работы автотранспорта. Она позволит упростить управление автопарком предприятия, включая как легковые, так и карьерные и погрузочно-разгрузочные машины. В систему будут также интегрированы данные о перевозках, организованных подрядчиками. Как ожидается, экономический эффект от внедрения платформы составит более 30 млн рублей в год.

 

 

Соответствующее соглашение подписано в рамках выставки Иннопром-2022 в Екатеринбурге.

«Впервые в России оператор связи переведет управление промышленным автопарком такого масштаба из ручного режима в цифровой. Интеллектуальные настройки программного комплекса позволят назначать оптимальный транспорт, подрядчиков и маршрут, смогут автоматически контролировать процессы, оставляя за человеком только корректирующие действия. Это поможет Магнитогорскому комбинату справляться с растущим объёмом работ и информации: за год предприятие перевозит около 300 тысяч тонн грузов, а интенсивность использования транспорта уже превышает 3 млн машино-часов», – поделился подробностями решения директор по национальным проектам МегаФона Руслан Габоев.

Среди возможностей системы, например, оценка эффективности каждого водителя на основе совокупности таких показателей, как соблюдение маршрутов, простои, скорость движения и т.п. Система автоматически проследит за состоянием автопарка, в необходимый момент сформирует заявки на тех. обслуживание. В рамках проекта будет разработан картографический реестр движения машин.

Система сможет автоматически формировать путевые листы и накладные, фиксировать различные показатели по перевозкам. Она автоматизирует ряд процессов, связанных с проведением тендеров и аукционов, обработкой заказов, оплатой задолженностей и штрафов.

ММК планирует затратить на автоматизацию транспортно-логической системы и бизнес-процессов свыше 134 млн рублей. Предприятие ожидает, что это позволит на 30% снизить холостой пробег автотранспорта, снизить до 7% простои на линии, вдвое сократит время, уходящее на внутренние процессы, позволит заметно сэкономить на ГСМ.

В рамках проекта МегаФон адаптирует web-версию системы для работы на мобильных устройствах.

Вся информация будут храниться и обрабатываться в закрытом контуре ММК.

пресс-релиз МегаФон

Операторы все более активно работают с вертикальными бизнесами, решая их вопросы автоматизации, цифровизации и т.п. - хороший дополнительный источник средств для операторов. Также можно отметить, что операторы стали полноценными участниками IT-рынка, вендорами различных цифровых решений.

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теги: телеком МегаФон Иннопром цифровые платформы ММК управление автопарком

© Алексей Бойко, MForum.ru

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