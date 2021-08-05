Регионы: Билайн договорился с властями Оренбургской области о развитии сети в регионе

05.08.2021, MForum.ru

Билайн сообщает о достигнутой с правительством Оренбургской области договоренности о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики на территории региона. Договор подписали губернатор Оренбургской области Денис Паслер и президент ПАО "ВымпелКом" Рашид Исмаилов.

Соглашение подразумевает сотрудничество с целью развития телеком инфраструктуры и другие совместные проекты. Также внимание будет уделяться цифровизации населенных пунктов - оператор продолжит строить новые базовые станции на территории города и области, чтобы повысить качество услуг.

В течение ближайших 2 лет компания инвестирует порядка 300 млн рублей в сетевую инфраструктуру в Оренбургской области.

Рашид Исмаилов, президент ПАО «ВымпелКом»:

«Прошедшая в июне стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона. Оренбургская область» наглядно показала, что цифровая трансформация уже невозможна за счет внедрения отдельных сервисов, нужны комплексные платформенные решения, устойчивые к нагрузкам и доступные повсеместно.

Билайн сегодня — это не только оператор связи, но и системный интегратор, предлагающий вертикальные решения: от получения данных с различных устройств до предоставления на их основе цифровых сервисов (включая самые современные решения на основе видеоаналитики, геоданных, BigData и т.д.). Мы готовы в тесном сотрудничестве с Правительством Оренбургской области сделать все возможное, чтобы цифровые сервисы, делающие жизнь её жителей все более комфортной и насыщенной, не заканчивались за порогом цифрового дома, а следовали за ними повсюду в цифровом городе и далее в цифровом регионе».

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области:

«За последние пять лет зона покрытия Оренбургской области мобильной связью значительно увеличилась. В 2020 году операторы сотовой связи продолжили строительство и модернизацию сети. Установлено 488 базовых станций, построено 340 км волоконно-оптической линии связи. Проведена модернизация оборудования на 263 базовых станциях. Тем не менее, небольшая часть сел с численностью населения меньше 1000 человек пока остается без голосовой сотовой связи и мобильного интернета. Вчера я лично убедился в этом во время рабочей поездки в Илекский район. Также предлагаю в будущем обсудить возможность рассылки абонентам экстренных сообщений, которые не входят в систему оповещения МЧС. Учитывая опыт работы с населением во время пандемии, такая потребность у региона имеется».

В 2021 году 86% территории Оренбургской области охвачено сетями 2G. По данному показателю регион входит в ТОП-5 субъектов Российской Федерации. До 2030 года в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» планируется построить точки доступа к интернету в 392 населенных пунктах и 56 из них оборудовать средствами мобильной связи. В 2021 году операторами связи будет построена 21 базовая станция мобильной связи стандарта 2G/4G.

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теги: телеком Билайн Вымпелком Оренбургская область