IoT: Умные датчики МТС проконтролируют микроклимат в роддоме Владивостока

MForum.ru

IoT: Умные датчики МТС проконтролируют микроклимат в роддоме Владивостока

03.10.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

МТС рассказывает о внедрении систем непрерывного мониторинга климатического режима с помощью собственного IoT-решения «Цельсиум» в клиническом роддоме №3 Владивостока. Развертывание еще продолжается, постепенно датчики будут установлены во всех помещениях роддома, где требуется поддерживать температурный режим. 

 


на фото показано устройство «Цельсиум», но не в роддоме, а в библиотеке Нижегородской области

 

Всего будет развернуто 23 умных устройства, которые займутся мониторингом температуры и влажности, что важно для процедурных кабинетов и для помещений, где хранятся лекарственные препараты. По требованиям Росздравнадзора температура должна быть не выше 25 градусов, а влажность - не выше 60%. При выходе показателей за целевые значения, датчики «Цельсиум» отправят уведомления.

«Датчики работающие на основе технологии интернета вещей, практически универсальны. Помимо больниц, они могут применяться в музеях, театрах, торговых точках, аптеках и еще во множестве учреждений. Так, в Нижнем Новгороде устройства используют библиотеки для сохранения книжного фонда, в федеральной розничной сети магазинов женской одежды Shatte c их помощью следят за сохранностью товара, а в Рыбинске датчики помогают сохранять экспонаты в музее. Устройства изготавливаются в России, работают и обслуживаются на базе отечественной инфраструктуры. Кроме того, датчики не требуют проведения монтажных работ или специальных навыков для установки», – рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Что такое устройство «Цельсиум»

Это портативный цифровой датчик, замеряющий температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении. Датчики беспроводно подключены к системе контроля по сети NB-IoT. Заряда батарейки устройства должно хватить на 2 года в условиях контроля микроклимата 24/7. Не требуются монтажные работы или каких-то навыков для установки датчика - это позволяет размещать его в помещениях, где недопустимо образование пыли (в серверных, в музеях и т.п.).

пресс-релиз МТС

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: телеком электроника МТС NB-IoT IoT умные датчики

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

23.03. [Новости компаний] Необычные базовые станции: МТС обеспечила интернетом станцию «Новолазаревская» в Антарктиде / MForum.ru

10.02. [Новости компаний] IoT: МТС показала работу IoT-решения контроля параметров среды в Нижегородской библиотеке / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 15:31 ABloud Тема: Биометрические системы (30.08.2019)
[IT. Биометрия. Центр биометрических технологий] В России появится Центр биометрических технологий Пресс-релиз Ростелекома через MForum.ru. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании ...
Вчера 12:42 ABloud Тема: Приморский край (04.12.2007)
[IoT. Приморский край. МТС] Умные датчики МТС проконтролируют микроклимат в роддоме Владивостока 03 октября 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая ...
30.09.2022 16:11 ABloud Тема: Ленинградская область (09.04.2012)
[Развитие сетей. Ленобласть. МегаФон] МегаФон построил объекты связи в особой экономической зоне «Усть-Луга» 30 сентября 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Более 100 тысяч рабочих, ...
30.09.2022 13:33 jijini Тема: О вреде сотовых телефонов
На самом деле это максимально глупо, вот правда. Многие люди верят в абсолютные глупости, и абсолютно напрасно. Сюда же и вред гаджетов. Главное чтобы они исправны были, сама не так давно заказывала ...
30.09.2022 11:36 jijini Тема: Драйверы для устройств на Windows Mobile
Что-то никак не получается на компе установить, то ли со мной что-то не так, то ли с гаджетом. Сто раз пробую и никак. Может обратиться к профи? Кто знает реально толковых? Например они предлагают ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

03.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11R представлен в Китае / MForum.ru

30.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 20 и Note 12 2023 представлены официально / MForum.ru

29.09. [Новинки] Анонсы: Honor X6 – бюджетный смартфон для ЮАР / MForum.ru

28.09. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G72 замечен на рендерах / MForum.ru

27.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 2 со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru

27.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30S – недорогой смартфон с подъэкранной камерой / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova Neo 5G представлен официально / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Gigaset GX6 – защищённый смартфон «Сделано в Германии» / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y16 - Helio P35 SoC и АКБ 5000 мАч за 12499 рупий / MForum.ru

22.09. [Новинки] Слухи: Анонс Xiaomi Civi 2 состоится 27 сентября / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo X80 Lite 5G с 64 Мп камерой и Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru

21.09. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ c 1" сенсором камеры представят в декабре / MForum.ru

21.09. [Новинки] Слухи: Изображения складного смартфона Vivo X Fold+ появились в сети / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: POCO M5s появился в России / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6D и 6D Ultimate базируются на чипах MediaTek / MForum.ru

19.09. [Новинки] Анонсы: Moto E22 и E22i представлены официально / MForum.ru

16.09. Анонсы: Представлен Honor X40 со «звёздным кольцом полнолуния» / MForum.ru

16.09. [Новинки] Анонсы: Представлен раскладной смартфон Vertu Ayxta Fold 3 / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo V25 с 50 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи OPPO Reno 7 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: