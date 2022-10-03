IoT: Умные датчики МТС проконтролируют микроклимат в роддоме Владивостока

MForum.ru
03.10.2022,
МТС рассказывает о внедрении систем непрерывного мониторинга климатического режима с помощью собственного IoT-решения «Цельсиум» в клиническом роддоме №3 Владивостока. Развертывание еще продолжается, постепенно датчики будут установлены во всех помещениях роддома, где требуется поддерживать температурный режим.
на фото показано устройство «Цельсиум», но не в роддоме, а в библиотеке Нижегородской области
Всего будет развернуто 23 умных устройства, которые займутся мониторингом температуры и влажности, что важно для процедурных кабинетов и для помещений, где хранятся лекарственные препараты. По требованиям Росздравнадзора температура должна быть не выше 25 градусов, а влажность - не выше 60%. При выходе показателей за целевые значения, датчики «Цельсиум» отправят уведомления.
«Датчики работающие на основе технологии интернета вещей, практически универсальны. Помимо больниц, они могут применяться в музеях, театрах, торговых точках, аптеках и еще во множестве учреждений. Так, в Нижнем Новгороде устройства используют библиотеки для сохранения книжного фонда, в федеральной розничной сети магазинов женской одежды Shatte c их помощью следят за сохранностью товара, а в Рыбинске датчики помогают сохранять экспонаты в музее. Устройства изготавливаются в России, работают и обслуживаются на базе отечественной инфраструктуры. Кроме того, датчики не требуют проведения монтажных работ или специальных навыков для установки», – рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.
Что такое устройство «Цельсиум»
Это портативный цифровой датчик, замеряющий температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении. Датчики беспроводно подключены к системе контроля по сети NB-IoT. Заряда батарейки устройства должно хватить на 2 года в условиях контроля микроклимата 24/7. Не требуются монтажные работы или каких-то навыков для установки датчика - это позволяет размещать его в помещениях, где недопустимо образование пыли (в серверных, в музеях и т.п.).
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теги: телеком электроника МТС NB-IoT IoT умные датчики
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